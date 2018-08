No es prioridad la reforma para una #FiscalíaQueSirva: Ricardo Monreal

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tendrá mayoría en el Legislativo y, con ello, la posibilidad de aprobar las reformas prometidas en campaña. Sin embargo, no está previsto reformar el artículo 102 constitucional, una de las exigencias de la sociedad para evitar que el próximo fiscal general sea un “fiscal carnal”.

Dicha reforma “no es prioridad”, advirtió Ricardo Monreal, personaje cercano al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y cuyo nombre ha sido manejado por el propio exjefe de gobierno del Distrito Federal para coordinar la bancada de Morena en el Senado; por eso, dijo, el fiscal general será elegido mediante el método establecido actualmente en la Constitución: la decisión estará a cargo del Ejecutivo y el Legislativo, sin incluir a la sociedad civil en el proceso.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó el jueves 9 de agosto que acordó con el presidente Enrique Peña Nieto que el proceso de selección del fiscal general, anticorrupción y electoral concluirá antes del 1 de diciembre, fecha del cambio de gobierno, para que la próxima administración arranque ya con esos nombramientos.

Ricardo Monreal aseguró en entrevista con Animal Político que el Legislativo no actuará como “subordinado del Ejecutivo ni como extensión del Ejecutivo… vamos a actuar en una relación auténtica de colaboración de poderes”, pero el nombramiento de quien dirigirá a la Fiscalía General de la República, y se encargará de investigar delitos federales y casos de corrupción de funcionarios públicos, se hará conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con la Constitución, el Senado integrará una lista de “al menos diez candidatos al cargo”, aprobada por las dos terceras partes de los legisladores, y la mandará al presidente. El presidente en funciones elegirá después a tres candidatos de esa lista, que deberán comparecer ante los senadores. De la terna seleccionarán a uno, mediante votación del pleno.

Sin embargo, más de 300 organizaciones civiles agrupadas en el colectivo “Fiscalía Que Sirva” han advertido que este método de selección no garantiza que haya un fiscal autónomo. Por eso, demandan reformar la ley para que la primera lista de candidatos sea elegida por una Comisión de Designaciones.

Dicha comisión, señala la propuesta, estaría integrada de forma honoraria por nueve ciudadanos con prestigio académico o profesional en procuración de justicia, derechos humanos, combate a la corrupción y políticas públicas en materia de seguridad y justicia; serían elegidos por dos terceras partes del Senado, de forma pública y abierta.

Además, la sociedad civil plantea que la votación final para elegir al fiscal sea en “audiencia pública”. Otro aspecto importante es que, a diferencia de los requisitos actuales para los aspirantes, que sólo incluyen ser mexicano, mayor de 35 años, con título de licenciado en derecho de 10 años atrás y no tener antecedentes penales por delitos dolosos, las organizaciones plantean que no haya sido candidato, ocupado un cargo de elección popular, ni haya tenido puestos de dirección en partidos políticos por lo menos en los 4 años previos a su designación.

El jueves pasado, López Obrador dijo que pidió al presidente Enrique Peña Nieto que en la lista esté la terna de nombres que había propuesto durante la campaña: Juan Luis González Alcántara-Carrancá, Eva Verónica D´Gyves y Bernardo Bátiz.

Además, López Obrador delineó las 12 prioridades legislativas desde el 11 de julio pasado, y en ellas no se encuentra la reforma sobre el método de elección del fiscal general y tampoco será una prioridad para el Legislativo, dijo Monreal.

“Nosotros no la tenemos dentro de las 12 prioridades, para ser franco, pero no es un tema que evadamos. Puede estar en la agenda legislativa de algunas otras agrupaciones políticas, y obviamente la discutiremos si se plantea”.

– ¿Por qué no está entre las prioridades, si el combate a la corrupción es uno de los pilares de la próxima administración?

– Va a garantizarse que el fiscal sea autónomo, nosotros no tenemos ninguna reserva en eso. No queremos que esté vinculado ni al gobierno, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo ni al Judicial. Queremos que sea un ente autónomo con total prestigio e independencia. Ese es nuestro principal objetivo, provenga de la academia, del ejercicio profesional de litigio, de la sociedad civil no nos importa. Lo que nos importa es que garantice autonomía, integridad, prestigio, independencia.

– ¿Y eso no dependería necesariamente de la reforma (al artículo 102)?

– No necesariamente. Podemos sacar un buen fiscal general, anticorrupción y electoral.

– Una crítica (del colectivo Fiscalía Que Sirva) es que el método de elección siempre terminan siendo cuotas partidistas; es algo que ustedes (Morena) denunciaron siempre.

– Es lo que nosotros en el ejercicio de la función queremos evitar, y si tenemos que modificar legislación lo vamos a hacer.

El combate a la corrupción

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que el combate a la corrupción será una prioridad en su gobierno. Entre las propuestas de reforma está que el presidente y funcionarios puedan ser juzgados por violaciones a las libertades electorales, y por corrupción, durante el ejercicio de sus funciones, así como suspender fueros.

“Nos tocará a los legisladores elaborar la norma y vamos a ser muy escrupulosos”, afirmó Monreal, por eso, dichos cambios deberán ser aprobados en el primer periodo de sesiones, que inicia el próximo 1 de septiembre.

Por otra parte, el Legislativo, dijo, destrabará el Sistema Nacional Anticorrupción porque actualmente “está suspendido, no se ha dado paso a los magistrados. No se ha construido todo el andamiaje institucional y tenemos la obligación de revisarlo”.

Por eso, comentó, haciendo valer la mayoría de Morena también en los congresos estatales, lograrán hacer los nombramientos que faltan para conformar los Sistemas Locales Anticorrupción.

“Lo que queremos es que en los estados no sea gente afín a los gobernadores”, y ya no habrá pretexto para no nombrarlos porque “ahora sí habrá un auténtico equilibrio de poderes, una auténtica vigilancia en los estados en lo que nos corresponde, sin afectar el federalismo”, dijo Monreal.