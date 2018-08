Samuel García presume credencial del Senado, aunque INE aún puede revocar su victoria

Samuel García Sepúlveda acudió al Senado de la República y tramitó su credencial que lo acredita como senador en espera que el INE cuantifique si excedió o no los gastos de campaña al usar playeras personalizadas del equipo Tigres, lo que pondría en riesgo el escaño que ganó por Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Arropado por la dirigencia nacional de ese partido, encabezados por Dante Delgado, Samuel García, dijo que respeta el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su contra por el uso de marcas comerciales en playeras deportivas durante su campaña.

Sin embargo, confió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) al realizar el cálculo de ese gasto, ratificará su triunfo en las urnas, ello a pesar de las impugnaciones del PRI y Morena, las que calificó de “ridículas”.

Reiteró su confianza en que el órgano electoral a más tardar el próximo sábado cuantifique y añada a su contabilidad “que está en orden porque tengo bastante margen para el tope” por lo que no va trascender, ni modificar los resultados que le dieron el triunfo en las urnas.

En rueda de prensa posó con su credencial como senador que le permitiría acudir a la sesión constitutiva del próximo 29 de agosto de 2018 y expuso una serie de fotografías de candidatos del PRI y de Morena en Nuevo León que también utilizaron playeras de equipos deportivos y de la propia Selección Nacional, sin que haya existido ninguna impugnación o queja.

Samuel García también mostró una foto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato, con una playera del equipo de beisbol de Los Dodgers de Los Angeles. “Sería ridículo e impensable que por ello se hubiera impugnado su triunfo”, apuntó.

A través de redes sociales, el senador electo anunció que, “como señal de inconformidad” dejará de usar marcas en la ropa, hasta que las autoridades electorales corrijan lo que consideró una “aberración jurídica”.

“Voy al Senado sí o sí. Una puesta de camisa de México o de Tigres no me lo va a impedir”, aseveró.

Después de leer la sentencia NO ME VOY A PONER NI UNA MARCA, RELOJ, CORBATA, TRAJE, NADA… como señal de inconformidad y hasta en tanto no se corrija esta aberración jurídica. VOY AL SENADO SI O SÍ una puesta de camisa de México o de Tigres no me lo va a impedir pic.twitter.com/RxnyXyRP26

— Samuel García (@samuel_garcias) August 20, 2018