Activista desaparecido en Puebla denunció hace 2 meses que fue emboscado por perredistas

Sergio Rivera Hernández, defensor de derechos humanos desaparecido en Puebla desde el pasado 23 de agosto, mantenía una denuncia abierta en contra de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes dos meses antes de ser privado ilegalmente de la libertad ya lo habían emboscado, golpeado y amenazado de muerte, por encabezar la oposición popular al proyecto hidroeléctrico “Coyolapa-Atlzalá”.

Sergio Rivera, de origen nahua, es integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y desapareció tras salir de su casa, en el municipio de Coyolapa, rumbo a una papelería ubicada a 20 minutos de distancia.

Por denuncia de sus propios vecinos, se sabe que una hora después de que Sergio salió de su vivienda, el poblado de Coyolapa fue surcado a alta velocidad por una furgoneta blanca, que provenía del camino por el que Sergio Rivera había partido, situación que alertó a los pobladores, que salieron en busca del defensor de derechos humanos, sin éxito: sólo encontraron su motocicleta abandonada junto a la terracería.

El proyecto hidroeléctrico “Coyolapa-Atlzalá”, contra el que luchan Sergio Rivera y su comunidad, fue impulsado durante el actual sexenio por la Secretaría de Energía de la administración federal, en conjunto con la empresa Minera Autlán, el gobierno estatal (encabezado por el PAN), y a nivel municipal por el Partido de la Revolución Democrática.

El proyecto, sin embargo, está detenido desde hace dos años, por falta de consulta a las comunidades indígenas asentadas en la zona.

Tal como consta en el acta ministerial emitida el pasado 29 de junio por la Fiscalía General del Estado de Puebla, Sergio Rivera acudió en esa fecha ante el Ministerio Público para denunciar que un día antes fue emboscado por 20 perredistas, encabezados por su dirigente local, Zaire Montalvo Avendaño, que en ese momento era candidato de la coalición PAN-PRD-MC a una regiduría del ayuntamiento de Zoquitlán, y por el militante Victorino Téllez.

El ataque, señala la denuncia (de la que Animal Político posee copia) fue perpetrado alrededor de las 19:00 horas, cuando Sergio, un primo y un compañero de trabajo volvían a su comunidad a bordo de un auto Ford Fiesta, luego de realizar la compostura a un vehículo particular, ya que se ganan la vida como mecánicos automotrices.

Según la denuncia, ese grupo de personas les cerró el paso, para obligarlos a detener la marcha en medio de la sierra, y luego los rodeó.

“El sujeto que se acerca hacia mi lado –señala la denuncia de Sergio Rivera– saca de su cintura una pistola escuadra, cromada, me apunta y me dice ‘bájate, te vamos a hacer una revisión’, y al bajarme del vehículo me apunta en la nuca con el arma”.

Al mismo tiempo, otra persona armada obligó al conductor del auto (de nombre Hugo Alba Cortés) a descender e hincarse en el suelo, donde fue golpeado en la nuca con la cacha de un arma.

“Hugo estaba sangrando de la nuca –narró Sergio, en su denuncia–. Yo le dije al sujeto que tenía a Hugo que ya me lo iba a llevar al hospital. Hugo se quería ir conmigo, pero no lo dejaron. Se acercaron el señor Zaire Montalvo Avendaño y su hermano Caín, impidiendo que yo me llevara a Hugo”.

Según la denuncia del defensor de derechos humanos desaparecido desde la semana pasada, el dirigente perredista que conducía la emboscada perpetrada en junio, Zaire Montalvo, “tocándome la cara me dijo: ‘tú, pendejo, qué andas calentando la verga’ (…) me dijo que me alineara a su partido, el PRD, y que lo apoyara o que, si no, me mandaba matar”, todo esto, siempre con el cañón de una pistola presionando su cabeza.

Tal como señala la denuncia, Sergio logró abordar de nuevo el vehículo del que los habían obligado a bajar (en cuyo interior permanecía su primo), ponerlo en marcha y huir, para denunciar el rapto de su compañero Hugo, a quien los captores liberaron hasta el día siguiente.

Al interponer su denuncia, en junio pasado, el defensor de derechos humanos Sergio Rivera destacó que a “Zaire Montalvo Avendaño y Victorino Téllez los hago responsables de lo que me llegue a pasar, porque yo no tengo problemas con nadie”.

En su denuncia, Sergio subrayó que “esta represión la tengo desde hace aproximadamente un año con ocho meses, porque represento a las comunidades de Oztopulco, Pozotitla y Coyolapa, ya que en estas comunidades se unen dos ríos, donde quieren construir una hidroeléctrica (…) Dicho proyecto es de la empresa denominada Minera Autlán, y esa obra no beneficia al pueblo, sólo va a beneficiar a la empresa antes citada”.

Cinco días después de que esta denuncia fue presentada, el dirigente local y candidato perredista Zaire Montalvo Avendaño fue derrotado durante la jornada electoral en el municipio de Zoquitlán, junto con todos los candidatos de la alianza PAN-PRD-MC.

Menos de dos meses después de dicha derrota, el defensor de derechos humanos Sergio Rivera desapareció.