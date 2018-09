AMLO pide ayuda y unidad a familiares de desaparecidos; víctimas lanzan reclamos y le exigen justicia

Con la presencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Alejandro Encinas, quien ocupará el cargo de subsecretario de Derechos Humanos, inició el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el que integrantes del próximo gobierno federal y agrupaciones víctimas del delito buscarán sentar las bases para construir una política de Estado en materia de justicia transicional y crear el Mecanismo de Protección a Víctimas y Testigos.

En medio de demandas de justicia por la desaparición de sus hijos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezados por el activista Javier Sicilia, pidió la localización y entrega de sus familiares.

Ante López Obrador, representantes del colectivo expresaron “ni perdón ni olvido” y exigieron saber dónde están sus hijos.

Antes de iniciar el encuentro, en el acceso del Centro Cultural fueron instaladas mesas para recoger las historias y demandas de los familiares de las víctimas.

Tras iniciar el dialogo, Javier Sicilia, quien también es padre de un joven desaparecido en 2012, pidió un minuto de silencio a los asistentes en honor a las víctimas fallecidas, a lo que uno de los asistentes respondió: “No vamos a guardar silencio, ellos no están muertos, no sabemos dónde están, ese es el problema”.

A este respuesta vinieron una serie de reclamos y demandas “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, gritaron en repetidas ocasiones los familiares de alrededor de 500 personas que se encuentran desaparecidas.

Varios fueron los minutos en los que los reclamos y gritos de exigencia no cesaron. Finalmente los mismos asistentes se tranquilizaron e inició el diálogo con las autoridades.

Javier Sicilia se dirigió a Andrés Manuel López Obrador y señaló que los foros organizados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto, “no han seguido el camino correcto”, además de criticar la propuesta del presidente electo sobre la Secretaría de Seguridad Pública, la cual, considera el activista, “no es la solución pues la crisis de violencia es un tema de gobernabilidad y no de seguridad (…) La SSP debe ser un apoyo de la justicia, pero nunca su garante y sostén”.

Una de las participantes, Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio planteó al presidente electo la creación de una comisión que conformada por un organismo autónomo que trabaje en cooperación de organismos internacionales para atender lo relacionado estos casos.

En el evento estuvieron presentes más de mil personas entre ellos, representantes de más de 60 colectivos.

Los familiares de las víctimas expusieron a los próximos funcionarios su planteamiento de trabajo que consiste en la instalación de seis mesas de trabajo, mismas que el futuro gobierno aceptó conformar:

Mesa para el diseño del sistema de justicia transicional. Mesa para la restructuración del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Mesa para el diseño de una comisión de la verdad. Mesa para la creación del sistema contra la impunidad (en el que se propone la participación de organismos internacionales). Mesa para la reparación integral del daño. Mesa para la creación de un sistema de protección a víctimas y testigos.

“No me confundan, no soy como los demás políticos”

En su turno al micrófono y tras escuchar los reclamos de los familiares, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el suyo será un gobierno en el que no habrá más impunidad y que gran parte de los recursos que se recuperen gracias a la política de austeridad que plantea, serán destinados para atender a las vícitimas de la violencia.

“En los próximos días, además, se comenzará a realizar un censo, iremos casa por casa apuntando a todos los jóvenes para darles trabajo como aprendices para que no caigan en la tentación o no sean presa fácil de la delincuencia”, aseveró.

Agregó que todos tendrán garantizado su derecho al estudio y trabajo y que confía que esta sea una medida para contrarrestar los índices de violencia.

“Atenderemos todas las demandas de justicia con el dinero que se ganará con la venta de la flotilla de aviones, esos recursos serán usados para la justicia. La Segob atenderá sus demandas, estará exclusivamente para que haya justicia en estos casos”, comentó.

En distintos momentos Obrador fue interpelado por víctimas a quien en todo momento se le permitió hablar. Una de esas víctimas cayó desmayada tras narrar al presidente electo que está amenazado de muerte por exigir justicia para su hija asesinada.

“Este será un dialogo permanente, pero tengan confianza, no soy igual que los otros políticos, no me confundan (…) Lo único que les pido es que ayuden pero desde luego que ya ayudan, pero sería una ayuda mayor si hay unidad, les pido que se organicen y así podamos trabajar con todos los colectivos”.

Aseveró que Olga Sánchez Cordero, propuesta para la Secretaría d Gobernación, y Alejandro Encinas, quien será el subsecretario de Derechos Humanos, se encargarán de atender esta demanda “para se encuentre a los desaparecidos y haya justicia para las víctimas”. Aseguró que el país no cerrará las puertas a las instancias internacionales y a la ONU para atender este tipo de casos, incluso se pedirá su ayuda y recomendaciones.

Aunque en general fue un encuentro cordial y sin sobresaltos, en distintos momentos las víctimas en coro hicieron manifiesta su oposición a la propuesta defendida por López Obrador de otorgar un perdón no condicionado a los perpetradores de los crímenes que sufrieron sus familiares, e insistieron en que para ellos no puede existir “ni perdón ni olvido”

Ante esto, el presidente electo finalizó con un mensaje de apoyo y refirmó su postura ante las exigencias de los padres. “Comprendo su dolor y sé muy bien lo que significa el amor de los padres a los hijos es el amor más sublime, los entiendo pero yo sí perdono, puedo diferir con algunos de ustedes, yo siempre digo lo que pienso y les digo: olvido no, pero perdón si, esa es mi convicción y podemos ponernos de acuerdo”.

Al término del encuentro con víctimas, Alejandro Encinas confirmó que todas las mesas de trabajo son aceptadas por las próximas autoridades federales y que a partir de este momento se trabajará en su instalación para que estén conformadas antes de que López Obrador asuma la presidencia.

Con información de Paris Martínez, Reforma y Notimex.