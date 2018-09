Belinda no será expulsada del país por participar en actos políticos, responde Gobernación a tribunal

La Secretaría de Gobernación señaló que la cantante Belinda no será expulsada del país por su participación en eventos políticos, luego de que una sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acusó a la joven de participar indebidamente en actos proselitistas de campaña “en calidad de extranjera”.

El secretario Alfonso Navarrete Prida publicó en su cuenta oficial de Twitter que se reunió con la cantante para informarle que en su caso no es aplicable el Artículo 33 constitucional, el cual establece que las personas extranjeras en México “no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

En tanto, la actriz y cantante publicó que tuvo que acudir a la dependencia federal al no ser notificada por ninguna autoridad sobre el caso. También explicó continuará con los trámites de naturalización, como, dijo, lo han hecho otros miembros de su familia.

Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para informarme sobre el asunto.

Me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana.

— Belinda (@belindapop) 24 de septiembre de 2018