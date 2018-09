A un mes de la consulta de AMLO, 42% de los mexicanos apoya aeropuerto en Texcoco

El 42 % de los mexicanos opina que es preferible mantener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, mientras el 19.4 % señaló que se debería mantener el actual aeropuerto y construir dos pistas en Santa Lucía. El 38.6 % no contestó.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto, realizada por Grupo Mitofsky, la población con nivel socioeconómico alto fue la que se mostró más de acuerdo con que se continúe el proyecto en Texcoco (46.6 %), mientras que la que tiene un nivel bajo fue la que más rechazó esta opción (22.6 %).

Sin embargo, el tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto es de poco interés para la mayoría de ciudadanos (53 %), y solo es de mucho/algo interés para el 44.5 %. El 2.5 de los encuestados no supo o no quiso contestar.

Sobre la consulta propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto, el 50.5 % de los mexicanos dijeron a Consulta Mitofsky no que no estaban enterados, mientras un 44.4 % señaló que sí lo sabía. El 5.1 % no contestó.

Las personas más enteradas de la consulta propuesta por López Obrador fueron las de nivel socioeconómico alto (55.6 %), seguidas de las de nivel bajo (42.9 %); de nivel medio, el 42.9 % lo sabían.

Acerca de si están interesados en participar en la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto, el 51.3 % señaló que tiene poco o nada de interés, y el 44.7 % respondió que quiere emitir su opinión en ella. El 4 % no respondió.

El 55.56 % de las personas que respondieron que se encuentran mucho/algo interesadas en participar en la consulta tienen un nivel socioeconómico alto; un 42.4 % son de nivel medio, y el 41.1 % pertenecen al nivel bajo.

Para elaborar la encuesta, Grupo Mitofsky entrevistó a una muestra de mil mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar, residentes en el territorio nacional, entre el 7 y el 9 de septiembre pasado.

De acuerdo con la encuestadora, el diseño de la muestra garantiza que en al menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±3.1% en las estimaciones.