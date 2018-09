Remueven al titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por el caso del tráiler con cadáveres

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, solicitó que Luis Octavio Cotero sea removido de la titularidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Esto, por el caso del tráiler con decenas de cadáveres de víctimas no identificadas de la delincuencia, que ha deambulado por distintos puntos de la entidad, sin que las autoridades encargadas cumplieran protocolos y dieran un trato digno a los cuerpos, según acusaron colectivos ciudadanos.

Leer: Gobierno de Jalisco abandona tráiler con más de 150 cadáveres de víctimas de la delincuencia

“Quiero reprobar tajantemente acciones que fuera de todo protocolo permitieron que un contenedor refrigerante para la disposición de personas fallecidas que no han sido reclamadas hayan tenido el mal manejo que tuvo”, dijo Sandoval este lunes, de acuerdo con el diario local Mural.

“Es claro que hubo omisiones graves que deben ser sancionadas. Es evidente que quienes estuvieron a cargo del procedimiento de traslado alteraron el protocolo sin dar aviso a sus superiores jerárquicos.

Por lo pronto he solicitado la remoción del cargo, que separe de inmediato el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tan pronto concluya el procedimiento, estaremos informando las determinaciones que se tomen al respecto”, agregó.

Por este caso, organizaciones civiles y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) expresaron su repudio y exigieron un trato digno para los cadáveres, con base en lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley General de Desaparición.

“Resulta espeluznante saber que la cantidad de cuerpos no identificados son tantos que no caben en el SEMEFO, e indignante constatar que la voluntad del Estado no alcanza para darles un trato digno, para identificarlos y entregarlos a sus familias”, expresó la organización Por Amor a Ellxs.

El secretario de Gobierno, Roberto López Lara, declaró que los cuerpos regresarán al Instituto Jaliciense de Ciencias Foreneses, “pues es a ellos a quien les corresponde la tutela de los mismos así como su destino final”.

Con información de Mural (suscripción necesaria)