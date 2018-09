Dos estudiantes muertos, la guerra contra el narco y un Estado fallido en 108 minutos

A ochos años de aquel 19 de marzo de 2010, los padres de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso continúan exigiendo justicia por el asesinato de sus hijos a manos del Ejército Mexicano.

Los militares dispararon contra los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, después manipularon la escena del crimen para hacerlos pasar como delincuentes a los que abatieron a quemarropa.

La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que se trataban de delincuentes que habían atacado a los militares, tiempo después se comprobó que Jorge y Javier solo eran estudiantes que llevaban una mochila y no iban armados “hasta los dientes” como lo señaló la versión oficial.

Hasta los dientes, documental mexicano dirigido por Alberto Arnaut muestra los vídeos de cámaras de seguridad del Tecnológico de Monterrey en el que se observa cómo los militares atacaron a Jorge y Javier, incluso el momento en que manipulan la escena y colocan armas a los jóvenes.

Tras siete años de investigación, el director Alberto Arnaut presenta este documental con la primera intención de “limpiar el nombre de Jorge y Javier, contar su historia de vida y que las personas sepan quienes eran”.

Arnaut conoció en vida a Javier Francisco Verdugo, “él era del pueblo de mi papá -Todos Santos Baja California Sur-, cuando iba a visitar a mi abuela, conviví con él, era más o menos de mi edad. Al pueblo de Todos Santos le indignó muchísimo el asesinato”.

“Ya no creo en las autoridades”

Durante la presentación del documental, Rosa Mercado, madre de Jorge Antonio Mercado Alonso, habló de las irregularidades en la investigación del asesinato de su hijo, y cómo durante estos ochos años exigió justicia a las autoridades.

“Cuando estaba en averiguación previa sí batallamos bastante, como que tenían el caso cerrado. Gracias a la Asamblea Estudiantil del Tecnológico y el movimiento Todos somos Jorge y Javier, se volvió a abrir el caso. Pedimos citas, no nos las daban. Si vamos, no nos atienden, no es la respuesta que merecemos como víctimas. En las leyes está escrito que las víctimas tenemos muchos derechos y nada”.

Ante estas irregularidades y el poco acompañamiento de las autoridades los padres piden “justicia conforme a derecho, y sobretodo limpiar el nombre de Jorge y Javier, que lo vemos muy injusto, porque siendo dos estudiantes de excelencia hayan caído como dos sicarios armados hasta los dientes”, señaló la madre de Jorge.

Para Rosa, el dolor de perder a su hijo se convirtió en fuerza para hacer justicia “duré años pensando que había sido un error, pensando que había sido fuego cruzado, hasta que, un abogado me dijo: señora, usted debe conocer la verdad para que pueda luchar”.

Después de leer el expediente de Jorge, “nos dimos cuenta de la verdad, que no había sido un error, que no había sido fuego cruzado. No encuentro un adjetivo para decir qué fue lo que hicieron con ellos, porque asesinato no es nada, ahí fue donde, Dios me dijo lucha y sé valiente, y si estoy aquí es gracias a él”.

“El ejército en las calles es una estrategia fallida”

Hablar de la Ley de Seguridad Interior es solo una muestra de lo que pasa en México,”el que sacara Felipe Calderón el Ejército a las calles no fue una estrategia que funcionó, es una estrategia fallida que trajo más violencia y más violaciones a derechos humanos”, declaró para Animal Político la directora del Cencos, Ixchel Cisneros.

En un reciente viaje a Ciudad Juárez -una de las primeras ciudades donde llegó el Ejército como parte de la guerra contra el narco-, Cisneros notó que la percepción de la gente en contra de las autoridades “es tremenda, a ellos les tocó ver y vivir violaciones y desapariciones, robos, saqueos a sus casas por parte de las fuerzas armadas y, al ser una institución que sigue ciertas reglas, que tiene muy poca transparencia, estas cosas son posibles y con la Ley de Seguridad Interior les dan mucha más fuerza”.

De acuerdo con la organización Data Cívica, al cierre del mes de octubre hay un total de 34 mil 270 casos de personas desaparecidas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), una razón más para que “las y los ciudadanos nos involucremos en frenar esta ley”.

En el documental Hasta los dientes el público verá cómo el Ejército persigue y asesina a dos estudiantes para finalmente manipular la escena del crimen y dar una versión oficial de que estos jóvenes eran delincuentes a quienes perseguían horas antes.

Además podrán conocer a Jorge y Javier, en 108 minutos, desde su vida familiar y universitaria, hasta el momento en que fueron asesinados; la lucha de familiares y amigos ante las autoridades y la impunidad del ejército en manos del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León durante el gobierno de Jaime Heliodoro Calderón, también conocido como “El Bronco”.

Hasta los dientes fue galardonado con el premio Golden Butterfly Camera Justitia en Movies that Matter; el premio del jurado en Doqumenta, Festival Internacional de Cine Documental de Querétaro; y mención especial en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

El documental Hasta los dientes, distribuido por Ambulante, se estrena en 400 salas de cine de todo el país a partir del viernes 7 al 13 de septiembre como parte de la programación de la Fiesta del Cine Mexicano.