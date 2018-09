Hacienda solo ha recuperado el 2% de los 4 mil 600 mdp que desaparecieron con La Estafa Maestra

En un año, la Secretaría de Hacienda ha recuperado apenas el 2% de los más de 4 mil 600 millones de pesos que presuntamente fueron desviados del presupuesto de 11 dependencias del Gobierno Federal, utilizando 144 empresas fantasma o irregulares y el esquema de desvío documentado por la investigación periodística La Estafa Maestra, que se publicó en septiembre del año pasado.

Así lo informó José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda, quien acudió este martes al pleno del Senado de la República, con motivo de las comparecencias que se llevarán a cabo en la Cámara como parte de la Glosa del sexto informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ante la pregunta de los legisladores de qué sucedió con los recursos públicos que presuntamente se desviaron a empresas fantasma, a través de ocho universidades públicas con La Estafa Maestra, González Anaya aseguró que, a la fecha, Hacienda hizo auditorías fiscales a 35 de las empresas que participaron en el presunto fraude, lo cual permitió “recuperar 100 millones de pesos” para las arcas públicas.

No obstante, el funcionario no dio más detalles de cuáles fueron las empresas de las que recuperaron 100 millones para el erario. Tampoco precisó cómo y cuándo se produjo esa recuperación, si las empresas existían en sus domicilios, y en qué estado están las investigaciones al resto de empresas fraudulentas.

Anaya sí detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya había incluido a 16 empresas en la lista negra de sociedades fantasma, antes de la publicación del reportaje La Estafa Maestra en septiembre del año pasado, y que a la fecha ha boletinado a otras 62 compañías que ya se comprobó que simularon operaciones comerciales, puesto que no tienen infraestructura real, ni personal laborando, ni ofrecen productos ni servicio alguno.

Animal Político publicó el pasado 20 de septiembre que 76 compañías que, o bien ya fueron declaradas fantasma oficialmente por el SAT, o bien están siendo investigadas como presunta fantasma, se quedaron con 2 mil 518 millones de pesos del erario a través de La Estafa Maestra.

Sin embargo, éstas no fueron las únicas que se beneficiaron de los desvíos. Otras 68 empresas que presentan un amplio abanico de irregularidades, como no contar con antecedentes registrales ante la Secretaría de Economía, o no haber sido localizadas en su dirección por la Auditoría Superior de la Federación, ganaron otros 2 mil 095 millones de pesos.

En total, hasta el momento, en La Estafa Maestra suman 144 empresas irregulares que recibieron 4 mil 613 millones de pesos, gracias a que ocho universidades públicas hicieron de puente en los desvíos del dinero público que salió de 11 dependencias del gobierno federal, quedándose además con mil millones de comisión solo por subcontratar a estas compañías irregulares.

Por otra parte, durante su comparecencia el titular de Hacienda dijo que, a través de investigaciones de inteligencia financiera, el Estado recuperó mil 647 millones de pesos que fueron evadidos en impuestos a través de empresas offshore en paraísos fiscales en el extranjero, tal y como documentaron las investigaciones periodísticas Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Leaks, publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas.

Aunque Anaya González tampoco precisó mayor detalle sobre cómo y cuándo se llevaron a cabo esas recuperaciones para las arcas públicas.