Legisladores presentan iniciativa para derogar la ley de seguridad interior y usan argumentos de Morena

Senadores y diputados federales de diversos partidos presentaron este jueves una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior e impulsar un nuevo modelo ciudadano que no contemple la participación de las Fuerzas Armadas.

Algunos legisladores que forman parte de la organización Ahora, encabezados por Emilio Álvarez Icaza, destacaron en el documento la importancia de que se abrogue la ley y resaltaron que podría ser posible con la mayoría legislativa de la bancada de Morena, que ya tiene mayoría en el Congreso.

Además, recordaron que eliminar esa ley fue una de las promesas de campaña del partido.

“En la legislatura anterior, siendo minoría, Morena rechazó la aprobación de la Ley. Hoy son mayoría, momento único para la abrogación”, señalaron.

En la iniciativa destacan incluso los argumentos de varios integrantes del PT y Morena.

Por ejemplo, resaltaron el posicionamiento sobre esta ley de Alejandro Encinas, quien trabajará cercano a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos para la recuperación de la paz y el fin de la violencia, en calidad de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, e incluyen su argumento textual:

“¡No a la militarización de la política!, ¡No al fortalecimiento metainstitucional de las facultades discrecionales del presidente de la República!, ¡Y fundamentalmente no a la pérdida de nuestras libertades y derechos!, ¡Queremos vivir en paz!, Para vivir y recuperar la paz, lo que necesitamos es democracia, enfrentar la desigualdad, enfrentar la corrupción, la impunidad y entender que este pueblo está ávido de cambios, que es necesario otro régimen político”.

Lee: 8 puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados

También exponen los argumentos de la senadora de Morena, Dolores Padierna; del coordinador de Morena en el estado Morelos, Rabindranath Salazar Solorio; de Mario Delgado y del senador Zoé Robledo Aburto, futuro subsecretario de Gobernación, entre otros.

Incluyen el argumento de Manuel Bartlett, próximo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien señaló las violaciones constitucionales contenidas en la Ley de Seguridad Interior:

“El dictamen propone vulnerar los derechos humanos a manos de autoridades militares, el bloque completo de constitucionalidad y convencionalidad, los derechos de reunión, manifestación y tránsito que se moverán restringidos permanentemente con las declaratorias de Seguridad Interior, así como los derechos vinculados al debido proceso que prohíben que las personas sean molestadas en sus propiedades”.

Hoy en el Senado, Emilio Álvarez Icaza aseguró que la Ley de Seguridad Interior no es el modelo que se requiere para pacificar al país, pues se requiere de un proceso de desmilitarización, donde las fuerzas civiles sean las responsables de la seguridad pública.

El senador sin partido agregó que en democracia, lo que se regula es el uso de la fuerza y no las participaciones sociales, por lo que dijo que “el anuncio de que el Ejército seguirá indefinidamente en las calles, es de preocupación y contradictorio a lo dijo en campaña el hoy presidente electo”, apuntó.

🔴 Esta Ley no es la Ley qué México requiere para el proceso de pacificación que se quiere construir, está Ley no es el marco legal que necesitamos para construir la conciliación y la justicia, resalta el senador @EmilioAlvarezI. https://t.co/AohA7q1tCG — Senado de México (@senadomexicano) September 6, 2018

El pasado 24 de agosto, Andrés Manuel López Obrador señaló que en el corto plazo mantendrá al Ejército y a la Marina en las calles, ya que sin ellos no se puede enfrentar el problema de seguridad, no hay en la actualidad otra alternativa para frenar la violencia debido a que la Policía Federal “no está preparada”.

“Siendo realistas no se ha podido consolidar a la Policía Federal, no se avanzó, no quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad, no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina”, dijo.

De acuerdo con el colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 300 organizaciones y personas, la promesa de no emitir una Declaratoria de Protección de Seguridad Interior por parte del actual o el próximo titular del Ejecutivo, no garantiza su no aplicación, pues la Ley creó un régimen para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública permanentemente, sin necesidad de rendir cuentas. Ese uso discrecional y opaco de la Ley puede ser una amenaza incluso para el próximo gobierno.

#Comunicado del Colectivo Ciudadano #SeguridadSinGuerra Sí es posible eliminar la #LeyDeSeguridadInterior antes del 1º de diciembre y el primer paso está dado. https://t.co/8ivknSNeLK pic.twitter.com/1jrajW33Fn — Mexico Unido (@MUCD) September 6, 2018

En la iniciativa se señala que esta ley no tiene como objetivo el de dar protección a la población. “Se trata de una ley para garantizar la impunidad, regularizar el inconstitucional despliegue de más de 50 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en tareas de seguridad pública para las cuales no cuentan con facultades”.

Expone también que “esta ley se guía por la doctrina militar, no establece incertidumbre jurídica para nadie, no contiene procedimientos claros, no incluye los derechos humanos, todo se engloba en una burbuja oscura, ajena a la democracia, a los valores y a los principios establecidos en la Constitución que diseña una República democrática”.

La iniciativa es suscrita por: Alejandro González Yáñez, Clemente Castañeda Hoeflich, Dante Delgado Rannauro, Patricia Mercado Castro, Indira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez Herrera, José Narro Céspedes, Xóchitl Gálvez Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Delgadillo García y Minerva Hernández Ramos.

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el 15 de diciembre en el Congreso de la Unión y publicada el 21 de diciembre de 2017.

El proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.