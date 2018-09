Mexicanos Contra la Corrupción denuncia ante la PGR a funcionarios implicados en la Estafa Maestra

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó, este martes, una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra los funcionarios relacionados con la investigación de La Estafa Maestra.

Entre ellos están los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío millonario de recursos públicos.

Leer: La Estafa Maestra: hay 11 sancionados por desvíos, pero altos mandos implicados conservan cargos

La Estafa Maestra es una investigación realizada por Animal Político y MCCI que reveló un sistema de 128 empresas fantasma a través del cual el gobierno federal desvió más de 3 mil 433 millones de pesos.

Los recursos llegaron a dichas empresas luego de haber pasado por ocho universidades públicas, las cuales recibieron el dinero por parte del gobierno federal.

Entre estas universidades se encuentra la UAEM, mientras que las dependencias involucradas son 11, entre ellas, la Sedesol (cuya titular en aquel entonces era Rosario Robles); Banobras; Sedatu; Permex; Sagarpa, y la SCT.

A través de un comunicado Mexicanos Contra la Corrupción señala que las investigaciones periodísticas relacionadas con el tema “contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas”.

Igualmente mencionan la investigación posterior publicada por Reforma en la que, con base en información de la ASF, explican cómo fue la transferencia de cientos de millones de pesos, de los recursos desviados por Sedesol, a domicilios particulares a través de depósitos en efectivo.

“Estamos conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir”, plantean.

Leer: En vilo, la investigación en el Senado sobre los desvíos en Sedesol y Sedatu con Rosario Robles

El objetivo principal de la denuncia es “que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente”, para lograr justicia pronta y expedita respecto al caso.

MCCI agrega que la investigación y la sanción de este desvío no corresponde al presidente constitucional ni al electo. “Nuestro mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la politización”, finalizan.

La demanda se presentó con la asesoría de Tojil AC., abogados y respaldada por la siguientes personas:

