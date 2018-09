No vamos a pelear con Trump por el muro, será una labor diplomática: López Obrador

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no quiere abordar el tema del muro fronterizo con Donald Trump, porque no quiere que haya confrontaciones.

Dijo que más adelante, por la vía diplomática, convencerá al gobierno estadounidense de que el problema migratorio no se resuelve con un muro.

“Yo espero que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros ni con el uso de la fuerza, pero es una labor diplomática, de respeto, no vamos a pelearnos con el gobierno Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump”, comentó a la prensa.

López Obrador dijo que primero debe asumir el cargo de Presidente, el 1 de diciembre, para evaluar cuándo se pondrá el tema del muro sobre la mesa.

“No quiero yo la confrontación con el gobierno Estados Unidos, por más que me estén cucando, no voy yo a caer en ninguna provocación; poco a poco vamos a ir resolviendo todos estos asuntos, nada más tengan confianza”.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunció que este sábado iniciaron los trabajos para remplazar aquí una sección de 6.4 kilómetros de cerca fronteriza por una valla metálica, como parte de las obras para reforzar la seguridad en la región, ordenadas por el presidente Donald Trump.

“Este nuevo muro será mucho más duradero y mucho más eficaz para disuadir a los aspirantes a entrar ilegalmente”, dijo el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, Aaron A. Hull.

El proyecto consistirá en la eliminación de la cerca existente para reemplazarla con una valla de barrotes de acero (bollard wall), que tendrá una altura de 5.4 metros, lo que dificultará que sea escalada. La valla estará encajada en un cimiento de dos metros bajo tierra.

La Patrulla Fronteriza explicó en un comunicado que se ha decidido construir una valla con barrotes de acero porque permite mirar hacia el lado mexicano.

“El muro de diseño del bolardo ha demostrado ser beneficioso para la Patrulla Fronteriza para detectar entradas ilegales y el contrabando de narcóticos en los Estados Unidos al proporcionar conocimiento de la actividad al sur del muro”, preciso la corporación.

La nueva valla metálica comenzará justo al oeste del cruce internacional Paso del Norte, en el centro de El Paso, y se extenderá hacia el este hasta el área de Fonseca Road, en el sureste de El Paso.

Se espera que el proyecto de construcción se complete a fines de abril de 2019, a un costo estimado de 22 millones de dólares.

La sustitución de la cerca fronteriza en el área urbana de El Paso es adicional al reemplazo de un tramo de 32 kilómetros de valla que se realiza actualmente al oeste de El Paso, en el área de Santa Teresa, Nuevo México.

En este proyecto, la Patrulla Fronteriza está reemplazando barreras de vehículos con vallas de barrotes de acero.

La valla metálica que se levantará en ambos proyectos no se asemeja a ninguno de los prototipos del muro fronterizo contemplado en los planes del presidente Trump.

Con información de Notimex