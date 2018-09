PAN y PRD acusan a AMLO de proteger a Rosario Robles y pactar con la corrupción

Dirigentes del PAN y el PRD acusaron que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pacto de impunidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI, que implica otorgarle un perdón anticipado a Rosario Robles, pese a las evidencias de desvíos en secretarías bajo su mando.

El sábado pasado, López Obrador dijo que Robles es un “chivo expiatorio”, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Sedesol y Sedatu son un circo.

“Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente de que había actos espectaculares, se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, a cinco como chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción”, mencionó.

El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres, dijo que el perdón anticipado de López Obrador a Rosario Robles, pese a todas las evidencias y señalamientos puntuales de la Auditoría Superior de la Federación, confirma que hay un pacto entre el PRI y Morena, “y es un pacto que fortalece la corrupción y la impunidad en este país”.

El gran problema en México, continuó Torres, “es que la ley no se cumple, y Andrés Manuel López Obrador promueve, con gran cinismo, su incumplimiento. No entiende que la corrupción le ha costado a nuestro México la paz, la seguridad, la vida de miles de personas. La corrupción ha comprometido el futuro de generaciones enteras”.

En el país, agregó, la gente no debe acostumbrarse a “que los corruptos se salgan con la suya. No veamos como algo normal el perdón a Rosario Robles”.

Ángel Ávila, secretario general del PRD, coincidió en señalar la existencia de un supuesto pacto de impunidad, entre PRI y Morena, de cara al nuevo gobierno, encabezado por López Obrador.

“Las palabras de López Obrador otorgando el perdón por adelantado a Rosario Robles, no importando que la Auditoria Superior de la Federación haya detectado las graves irregularidades en el paso de la Administración de Robles, eso para López Obrador no tiene importancia. Los actos de corrupción del pasado no serán investigados ni sancionados”, dijo Ávila.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, mencionó que lo dicho por López Obrador sobre Rosario Robles “es una exoneración que no corresponde” y genera preocupación.

“Lo que procede es pedir que se investigue y en su caso sancione a responsables de lo que la ⁦⁦Auditoría Superior de la Federación ha señalado. Se trata de recursos públicos millonarios”, publicó en Twitter.

Con información de Reforma (suscripción necesaria)