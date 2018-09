Revisión al Fideicomiso Carretero de Ruiz Esparza será una prioridad: Jiménez Espriú

El próximo titular de la SCT se reunirá con Gerardo Ruiz Esparza para analizar la información relativa al Fideicomiso Maestro que el secretario peñanietista autorizó crear para que el peaje carretero pase de las arcas públicas a manos de privados. En entrevista precisa que la figura de un fideicomiso no debe crearse “para ocultar cosas ni para esquivar el control de la revisión y la observación pública”.

“Vamos a revisar este Fideicomiso Maestro con la misma escrupulosidad que revisaremos todos los fideicomisos que correspondan al gobierno”. Esta es la postura del ingeniero Javier Jiménez Espriú con respecto a la revelación que Newsweek en Español hizo en su pasada edición.

En el reportaje “El último hoyo negro de Gerardo Ruiz Esparza” se reveló la existencia de un “Fideicomiso Maestro” que, en diciembre, el aún secretario de Comunicaciones y Transportes autorizó crear para transferir el peaje carretero de las arcas públicas a un fideicomiso privado.

En el documento que formalizó tal operación figuran los nombres del secretario Gerardo Ruiz Esparza y del subsecretario de Infraestructura, Óscar Callejo Silva, quien firmó “por ausencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

Ahí mismo se precisa que el denominado “Fideicomiso Maestro de naturaleza privada tendrá, entre otros fines, la contratación de financiamientos pagaderos con activos aportados a su patrimonio, incluyendo los flujos derivados del ejercicio de los derechos de cobro que se cedan a dicho patrimonio”.

La dependencia federal a cargo de Ruiz Esparza instruyó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) continúe operando las autopistas, pero solo para recibir el dinero de manos de los usuarios y transferirlo al fideicomiso privado. El nuevo esquema plantea que Capufe será “supervisado” por un “ingeniero asesor” contratado por el fideicomiso privado, que tendrá atribuciones para decidir qué gastos pueden o no autorizarse para la operación y mantenimiento de las carreteras, atribuciones que previo a esta nueva disposición competían al Estado mexicano. Y como “ingeniero asesor” se designó a Grupo Triada, una compañía privada que en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue contratada para proyectos como la supervisión del Tren Interurbano México-Toluca, uno de los más polémicos de la gestión de Ruiz Esparza.

A este respecto, Javier Jiménez Espriú, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como el próximo titular de la SCT, señala en entrevista con Newsweek en Español que este tema merecerá “una revisión prioritaria” en la actual etapa de transición entre la administración federal saliente y la entrante.

—¿Qué opinión le merece este Fideicomiso Maestro mediante el cual la SCT aprueba que el peaje carretero termine en un fideicomiso privado?

—La información que yo obtuve fue la que difundió usted. No tenía yo conocimiento de la existencia del fideicomiso. Es un mecanismo de creación de un fideicomiso que se convierte en un fideicomiso privado siendo obviamente un fideicomiso de orden público, porque lo crea una entidad pública con recursos públicos, pero lo transformaron en un fideicomiso privado. No tenía información al respecto, pero ante esta revelación he solicitado al secretario de Comunicaciones y Transportes una reunión, donde veremos esta información del Fideicomiso Maestro, además de otras informaciones, porque estamos en pleno proceso de transición. La próxima semana veremos este tema del Fideicomiso Maestro al cual usted se ha referido en la información publicada. Haremos un análisis y daremos una opinión fundamentada sobre la información que recibiremos.

