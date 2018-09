Rosario Robles es un chivo expiatorio, acusaciones sobre desvíos millonarios son un circo: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que Rosario Robles es un chivo expiatorio, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Sedesol y Sedatu son un circo.

López Obrador habló del tema cuando periodistas le preguntaron si se investigará el desvío de recursos públicos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que ocurrieron tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en la de Desarrollo Territorial y Urbano durante la gestión de Robles.

En el minuto 28:10 se puede escuchar la pregunta y la declaración que hace López Obrador sobre la extitular de la Sedesol.

-¿Rosario Robles es un chivo expiatorio?, cuestionó un reportero.

“Sí, como otros, porque los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente, y nosotros ya no queremos eso”, dijo.

-¿Y es un circo esto de Rosario?

“Sí, porque no se fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás. Llevan 30 años saqueando el país, y los medios de comunicación calladitos”, aseguró.

“Entonces, agarrando que el gobernador de no sé qué estado, qué barbaridad, que la Secretaria no sé qué, que el presidente municipal, y los jefes de jefes gozando de impunidad y sin perder ni siquiera su respetabilidad. Ya basta de eso, basta de esa simulación”.

Al término de la ceremonia de conmemoración del 208 aniversario de la gesta de Independencia, López Obrador reiteró que no habrá persecución contra funcionarios públicos, pero continuarán las investigaciones que están abiertas.

“Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente de que había actos espectaculares, se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, a cinco como chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción”, sostuvo.

Aclaró que las investigaciones abiertas contra cualquier persona acusado de corrupción seguirán su curso y corresponderá al Poder Judicial, y no al Ejecutivo.

Lee: Rosario Robles denuncia que hay una campaña en su contra y dice que tiene la conciencia tranquila

El presidente electo aseguró que los ciudadanos tienen todo el derecho de pronunciarse, de denunciar, igual que los medios de comunicación.

“Ya lo dije en campaña, no es mi fuerte la venganza, nosotros lo que queremos es transformar al país”, declaró López Obrador.

-¿En el caso de la Sedesol han tenido más información sobre desvíos o es nada más lo que se ha publicado?, cuestionaron reporteros.

“Pues lo que se ha publicado, pero no es nada más la Sedesol, son muchas (dependencias) y sí va a haber procesos. Nosotros lo que queremos es ver hacia adelante, no queremos quedarnos anclados nada más en el periodo de corrupción. Lo que queremos es iniciar una etapa nueva, se los digo así de manera clara, y va para todos eh, si nos metiéramos a eso no nos alcanzarían las cárceles, ósea ni las Islas Marías”, respondió.

-Rosario Robles ha sido señalada muchas veces, se le preguntó.

“Sí, y otros, muchos otros, ósea sí”

-¿Los va a dejar libres, que estén tranquilos?, cuestionaron reporteros.

“Algunos medios de comunicación han callado durante muchos años sobre el saqueo que ha habido en el periodo neoliberal, y los principales saqueadores de México, los que permitieron el saqueo gozan de impunidad y ni siquiera se les menciona en los periódicos. A los de arriba no se les toca”.

López Obrador evadió dar nombres cuando los reporteros le preguntaron a quiénes se refería.

Asimismo, reiteró que ya no habrá corrupción ni impunidad ni un potentado ni en lo económico ni en lo político que domine México.

De acuerdo con el diario Reforma, más de 700 millones de pesos del erario público asignado a la Sedesol y la Sedatu, durante las gestiones de Rosario Robles, fueron transferidos en efectivo a diez domicilios. A través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.

En la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), La Estafa Maestra, se detalla cómo en 2013 la Sedesol, encabezada entonces por Rosario Robles, tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre.

De esta cantidad, poco más de dos mil millones de pesos, fueron entregados al menos a 20 empresas fantasma.

Fueron mil 900 millones de pesos del erario público asignados para Sedatu y Sedesol, de esta cantidad más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.

Leer: Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?