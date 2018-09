¿Y el dinero? Millones que daría el Senado a damnificados están desaparecidos, dice Monreal

No se sabe dónde están 50 millones de pesos que el Senado de la República se comprometió a donar en la Legislatura pasada a los damnificados por los sismos, acusó este miércoles el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“Indebidamente los damnificados no han recibido los recursos, incluso nos han pedido información también en el Senado de una aportación que el Senado se comprometió por 50 millones de pesos y no aparece por ningún lado. No sé si no donaron, no sé si se quedó en el camino o no sé dónde están”, dijo Monreal a medios.

El también coordinador de los senadores de Morena informó que se realizará un auditoría externa, para saber qué pasó con esos recursos, ya que no hay documentación que compruebe su destino.

“Pareciera que hay toda una serie de confusiones y opacidades y que no dan cuenta de lo que se aportó por parte de organismos internacionales, instituciones bancarias, empresas e instituciones públicas como el Senado de la República”, dijo sobre los recursos aportados para los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.