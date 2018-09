Como priista votó por concesionar agua en QRoo; ahora como Senadora de Morena exige revocar la decisión

En diciembre de 2014, cuando era diputada del PRI en el Congreso de Quintana Roo, Marybel Villegas votó a favor de que la empresa distribuidora de agua potable Aguakan tuviera concesiones en el estado hasta el 2053, ahora, como senadora por Morena, exige que se le revoque el permiso a la compañía.

De acuerdo con el diario Luces del Siglo, el pasado 19 de septiembre, Villegas Canché exigió que se rescinda la concesión a Aguakan por presuntas violaciones ambientales y fraude a las arcas estatales por más de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, otros senadores, como el panista Jesús Zetina, calificaron la propuesta como “oportunista” y “cínica”, pues la misma legisladora votó hace cuatro años para que se ampliara el servicio con la empresa hasta 2053.

El senador Zetina Tajero recordó que en diciembre de 2014, Villegas y otros 16 diputados locales en Quintana Roo aprobaron la prórroga y ampliación de la concesión para Aguakan en el municipio de Solidaridad. Desde 1993, la empresa tiene a su cargo la distribución de agua en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En 2014, no solos se votó la ampliación del tiempo de la concesión, sino también que la empresa distribuyera el agua del municipio de Solidaridad.

“Ahora viene a hablar de corrupción, cuando ella autorizó esa ampliación que costó más de mil millones de pesos, los cuales desaparecieron luego de la firma del contrato. Sería bueno que la senadora explicara dónde está ese dinero, y que no pretenda colgarse de la lucha anticorrupción que realiza el Ejecutivo del estado”, declaró Zetina.

Luces del Siglo recordó que a la llegada del panista Carlos Joaquín a la gubernatura de Quintana Roo se descubrió que Aguakan había pagado más de mil millones de pesos a la administración de Roberto Borge para que le otorgara la concesión.

El diario señaló que, a partir de una auditoría se reveló que, en menos de 24 horas el dinero, inicialmente depositado a la cuenta bancaria de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) fue transferido a la Secretaría de Finanzas y Planeación, y posteriormente desapareció.

Ante la presunción de que los recursos fueron desviados, el gobierno de Carlos Joaquín presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que inició una carpeta de investigación por el caso y giró órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios Gustavo Guerrero Ortiz y Juan Pablo Guillermo Molina, cercanos al exgobernador Borge.

Discrepancia sobre costo de la revocación a Aguakan

Zetina Tajero señaló que la revocación de la concesión debe hacerse con fundamentos legales sólidos, ya que la anterior legislatura “puso candados para impedirlo”, entre ellos una multa “impagable”, que equivaldría a la suma de los ingresos totales de Aguakan anualmente, multiplicados por el número de años que faltan para el 2053, “unos 13 mil millones de pesos”.

En respuesta a las acusaciones, Marybel Villegas difundió desde su cuenta de Twitter un video en el que pide al gobernador Carlos Joaquín que no proteja a Aguakan y proceda con la revocación de la concesión.

“Usted podría pasar a la historia como el gobernador que logró sacar a Aguakan de Quintana Roo… atendamos los problemas de la gente. Siempre he luchado para que los quintanarroenses tengan acceso al agua, hoy tenemos información de que Aguakan defraudó la confianza que le dimos, las auditorías reflejan que hay un desvío por más de 4 mil millones de pesos”, dijo.

Por ello, señaló en el video, “quiero asegurarme de que no se dañe más a los quintanarroenses, me siento con la obligación moral de poner un alto a este robo y ecocidio en Quintana Roo. Entiendan que cuando me atacan a mí, ofenden a los miles de ciudadanos que queremos que se revoque la concesión”, agregó.

De acuerdo con la legisladora, la revocación de la concesión “no costará un solo peso”.

Con información de Luces del Siglo.