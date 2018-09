En 48 horas sabremos si hay TLC con Canadá, dice secretario de Economía al entregar acuerdo al Senado

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que en las próximas 48 horas se definirá si la renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluirá como tratado “trilateral o bilateral”, con la determinación de Canadá.



Así lo dijo al entregar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado los textos sobre las negociaciones realizadas entre los representantes de los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá.



Guajardo afirmó que México ha cumplido los objetivos planteados durante las negociaciones encaminadas a fortalecer la competitividad en América del Norte.



Explicó que uno de los retos respecto a las reglas de excepción arancelaria fue no “irnos al extremo de exigencia de contenido regional, porque puede ser ‘un balazo en el pie’ y podría perjudicar más que los beneficios adicionales que traería”.



También destacó que de las 12 mil reglas de origen, casi todas, excepto cinco, fueron validadas en su totalidad por toda la industria.

Las excepciones fueron los sectores de acero, fibra óptica, vidrio, automotriz y petroquímica.

🔴 En Vivo, Entrega de “Los textos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)” https://t.co/7WPhPRRUiE — Senado de México (@senadomexicano) 28 de septiembre de 2018

Canadá nos pidió intervenir ante EU, dice AMLO

Horas antes de la entrega en el Senado mexicano, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre los avances en la negociación y dijo se comprometió a usar sus “buenos oficios” ante Estados Unidos.



Se hará “con mucho respeto, porque no queremos ser oficiosos, ya nosotros ya llegamos a un acuerdo, tampoco vamos a dar la espalda a Canadá, queremos que el acuerdo sea trilateral, pero no podemos ir más allá de lo que nos corresponde, no ser oficiosos, no vamos nosotros a forzar ninguna situación”, expresó.

Refirió que Trudeau le solicitó, “que interviniéramos para llamar al gobierno de Estados Unidos al entendimiento, nos comprometimos a eso, pero solo utilizando buenos oficios en los dos casos, porque queremos llevar una muy buena relación con Canadá, desde luego, y una buena relación con Estados Unidos”.



López Obrador aseguró haber recomendado al ministro canadiense anteponer siempre el diálogo y no cancelar la posibilidad del acuerdo. Incluso, dijo que será el próximo canciller, Marcelo Ebrard, quien se hará cargo de interceder por el entendimiento.



El presidente electo consideró que “no hay fechas fatales, porque si bien es cierto que hoy vence el plazo para que se envíe este acuerdo al Congreso Estadounidense y al Senado mexicano, hay todavía tiempo para que se logre el acuerdo trilateral”.



También afirmó que su administración no reabrirá las negociaciones con Estados Unidos, ni revisará lo acordado, para no poner en riesgo el futuro económico y la estabilidad financiera del país, donde se busca que haya inversiones y empleos, por lo que sólo espera el entendimiento entre Canadá y Estados Unidos.

Con información de Nayeli Roldán y Notimex