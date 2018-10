¿Qué hacer con la amapola? AMLO y Sánchez Cordero plantean rutas de acción

“Hay muchos pacientes que están teniendo enfermedades terminales en donde sí se requiere morfina y otros derivados de la amapola, para poder tener una muerte digna, y creo que vale la pena luchar para que estos enfermos terminales tengan una muerte digna”.

La senadora dijo que fue una noticia muy grata para ella, saber que Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, respaldó despenalizar la amapola con fines medicinales, como una medida para reducir la violencia, asociada con el narcotráfico.

“Lo recibí con enorme entusiasmo, porque nosotros hemos pensado precisamente en lo que acaba de señalar y manifestar el general Cienfuegos. Fue una gratísima sorpresa y noticia para mí; muy entusiasmada estoy con sus declaraciones”, dijo Sánchez Cordero.

AMLO plantea pagarle más a campesinos por sembrar maíz

Cuestionado sobre el tema de la amapola, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que todas las propuestas serán consideradas y analizadas, y que hay alternativas como pagarle más a los campesinos por la siembra de maíz, en estados como Guerrero.

“Nosotros estamos llevando a cabo una consulta en materia de seguridad. Se está avanzando, se están recogiendo todos los puntos de vista; estoy atento a lo que opinó el general Cienfuegos sobre la legalización de la amapola. Se recoge su punto de vista; importante lo que le plantea. Hay otras propuestas y hay que incorporarlas todos, analizar, ver qué es lo más conveniente”, dijo.

“En el caso de Guerrero, la montaña, donde se siembra amapola, también explorar la posibilidad, todo es dado a conocer, que se le pague mejor al campesino que siembra maíz.

Si en vez de pagarle 3 mil 500 pesos la tonelada -obtienen dos toneladas por hectárea-, en vez de eso se les paga 10 mil pesos, porque además se les pide que siembren maíces criollos, maíz nativo no transgénico que ya tiene otro precio, porque nosotros vamos a promover que se consuma ese maíz, no el transgénico, se puede vender a mejor precio. Garantizarles que le vamos a comprar ese maíz. También puede ser atractivo para ya no sembrar amapola. Hay muchas alternativas, no descartemos nada”, agregó.