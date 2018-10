Equipo de AMLO reconoce fallas en la consulta, pero asegura que no afectarán los resultados

El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador reconoció fallas en el desarrollo de la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), pues ciudadanos alertaron mediante redes sociales que en algunos casos se pudo votar en más de una ocasión.

En un comunicado, el equipo del próximo gobierno dijo que las fallas en el sistema de votación se han generado por una “falta de conectividad de datos en algunas zonas”, sin embargo aseguró que solo se trata de “situaciones focalizadas que no configuran un patrón de comportamiento que pongan en duda la validez de la consulta”.

Jesús Ramírez, próximo coordinador de Comunicación Social de Andrés Manuel López Obrador, dijo que “se hizo una intervención técnica para ampliar el ancho de banda, y para evitar que esto siga ocurriendo, en estos momentos ya está estabilizada la aplicación”.

También dijo que los casos de votos duplicados no tienen “una relevancia significativa, en términos del número de participantes”, por lo que van a analizar cómo contabilizar o hacer un balance de votos repetidos.

El vocero también denunció ataques cibernéticos contra la aplicación, desde las primeras horas del día, lo que ha retrasado el registro de los votantes con mayor impacto en las zonas de baja conectividad, pero, dijo, a partir de la tarde ya no ocurrirá esto.

“Reconocemos que ha habido estas situaciones, pero esto no invalida la consulta misma, sigue adelante, invitamos a los ciudadanos a ejercer este derecho”



Informó que a las 8 de la noche se hará un corte para dar a conocer el número de personas que han participado, y que por motivos de seguridad no se hará público el lugar donde serán trasladados los paquetes



“Independientemente de dónde se van a resguardar las urnas, en cada uno de los estados, hay medidas para evitar que se distorsione el resultado- El dato que vamos a dar es no de los resultados, sino de la participación”, explicó.

La consulta es una farsa: PAN y PRI

El coordinador de los senadores del PAN, Damián Zepeda, dijo que la “manipulación” de la consulta quedó evidenciada en redes sociales por la ciudadanía tras los reportes de votos duplicados y fallas en el sistema de votación.

“No hay forma de defender lo indefendible. Todos hemos sido testigos en redes que la consulta es una burla: carruseles, votos sin identificación, no hay árbitro, ellos imprimieron la boleta; no sirve este ejercicio. Morena tiene miedo a los ciudadanos”, publicó el senador en su cuenta de Twitter, luego de exigir un debate inmediato en el Senado sobre el tema.

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, también criticó la consulta convocada por López Obrador, al afirmar que “pone en riesgo la obra de infraestructura pública más grande, no de las últimas décadas, sino de las próximas décadas”.

El grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 35 sobre consulta popular, buscando que no se sometan a votación las obras de infraestructura pública de carácter federal.