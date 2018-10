AMLO sostiene que resultado de la consulta será vinculante y ha sido un éxito

Este viernes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, publicó un video para agradecer a quienes participaron en el primer día de consulta ciudadana sobre el el futuro del Nuevo Aeropuerto y detalló que alrededor de 250 mil personas acudieron a las mesas de consulta de todo el país.

Leer: Sánchez Cordero contradice a AMLO: consulta sobre el NAIM no es vinculante ni legal

A pesar de los videos publicados por ciudadanos y algunos medios de comunicación sobre las irregularidades en las urnas como la duplicidad de votos y las fallas en el sistema, el presidente electo comentó que la consulta no pierde legitimidad y credibilidad.

“Nuestros adversarios que se quedaron callados como momias cuando se entregaron los bienes de la nación a particulares; cuando se saqueó al país; o cuando se declaró la guerra y México se convirtió en un cementerio (….) ahora gritan que no les gusta la consulta que es una trampa; que se borra la tinta; que se puede votar hasta 4 veces (…) ¿qué les contesto?: que nosotros no somos corruptos, que nunca hemos hecho un fraude electoral y que tenemos autoridad moral. Puede haber errores porque no se están gastando miles de millones de pesos”, argumentó el tabasqueño.

Aseguró que el primer día de la consulta fue un éxito de principio a fin y agradeció la participación de la gente que emitió su voto.

“A mis adversarios les digo que se vayan acostumbrando porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite va la consulta. Es más, vamos a reformar la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitarla cuando haya un tema de interés público”, agregó.

Leer: Equipo de AMLO reconoce fallas en la consulta, pero asegura que no afectarán los resultados

Sobre los resultados comentó que se darán a conocer el próximo lunes acompañados de su punto de vista, la cual “va a ajustarse al resultado porque yo voy a mandar obedeciendo, voy a gobernar escuchando”.

Reiteró que la decisión será vinculatoria y será respetada, sea la que sea.

“Garantizo que no habrá ningún problema. Se van a respetar los contratos, se respaldará a los inversionistas y no se cometerán abusos. No tiene porque haber nerviosismo, ni porque meter miedo sobre una inestabilidad económica y financiera, eso es puro cuento, puras mentiras, hay mucha deshonestidad intelectual en algunos comunicadores y en la prensa fifí”.

Dijo que cualquiera de las dos opciones que resulte ganadora, Santa Lucía o Texcoco, las cosas cambiarán para bien, pues “cualquier obra que decidan ustedes se realizarán de aquí en adelante sin corrupción ni impunidad”.

Para finalizar recordó que la consulta se efectuará hasta el próximo domingo e invitó a todos los ciudadanos que no han emitido su opinión a que lo hagan en los próximos días.

Este jueves, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, contradijo a López Obrador, asegurando que la consulta ciudadana sobre el futuro del NAIM es solo un asunto político – y no legal- para tomar una decisión, “pero que su resultado no es vinculante”.

Agregó que la consulta es solo una herramienta mediante la cual el gobierno entrante obtendrá información sobre lo que opina la ciudadanía. La exministra también explicó que la Suprema Corte de Justicia ha convocado a expertos sobre temas importantes para conocer sus opiniones y así tomar una decisión.