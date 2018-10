AMLO da datos a favor de la viabilidad de Santa Lucía, aunque dice que se mantendrá imparcial

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio este lunes datos a favor del proyecto aéreo de construcción de pistas de Santa Lucía, que es la alternativa a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, aunque dijo que actuará con imparcialidad porque la decisión se tomará tras una consulta ciudadana.

En un video difundido en sus redes sociales, leyó parte de un informe que afirma que el aeropuerto de Santa Lucía “es una zona despejada de buena climatología local, con características mecánicas del terreno que no parecen tener especiales notaciones críticas y dispone de espacio para crecer, en principio, de manera moderada”.

“Las trayectorias principales de operación son compatibles entre ambos aeropuertos”, continuó López Obrador citando un informe de la empresa Oasis; dijo que construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía ayudaría a resolver el problema de saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Si se construye el Nuevo Aeropuerto de Texcoco se tendrían que cerrar dos aeropuertos: el actual y el de Santa Lucía, ahí sí hay clara interferencia aérea”, añadió.

El presidente electo insistió en que no busca influir y que actuará con imparcialidad. “No es que me esté inclinando por una u otra opción, quiero dar todos los elementos”.

En el video de 17 minutos dijo que para continuar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco se solicitaron 88 mil millones de pesos más para la obra, pero “esto no es posible, nosotros no podríamos financiar esto. Se hablaba de que no se iban a necesitar estos fondos cuando me presentaron el dictamen”.

Añadió que, aunque había dicho que el NAIM llevaba un avance del 35%, es de apenas el 20%.

López Obrador anunció que el jueves Javier Jiménez Espriú, propuesto para ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, dará a conocer un nuevo informe para que se cuenten información suficiente para la consulta del próximo 28 de octubre, sobre la construcción del nuevo aeropuerto en México.

Una campaña a favor del NAIM

En la grabación difundida este lunes, el presidente electo señaló que Jiménez Espriú recibió una notificación por parte del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, que afirmaba que se había cancelado una campaña de difusión a favor del NAIM.

“Se hizo la solicitud de suspensión de la campaña y ya se está llevando a cabo la cancelación en radio y TV, misma que solo se transmite a través de tiempos oficiales”, leyó López Obrador.

Tras participar en un foro sobre competencia económica, Ruiz Esparza confirmó a periodistas que optó por diferir la campaña.

“No es un momento propicio para entrar a una confrontación de sí o no, entonces, más que bajarla la diferimos, y va a venir después”, declaró, de acuerdo con Reforma.