En un salón de fiestas y con la bendición de un religioso, así rindió protesta la edil de Centla, Tabasco

Luego de rendir protesta en un salón de fiestas, la nueva alcaldesa de Centla, Tabasco, Guadalupe Cruz, recibió la bendición de un pastor, situación que ha sido criticada por el supuesto incumplimiento con lo establecido en la Constitución sobre la separación entre el Estado y todas las iglesias.

En un video, que circula en redes sociales desde el pasado sábado, se observa a la presidenta municipal de rodillas mientras recibe la bendición de un ministro religioso.

“¡Ahora el pueblo de Dios declara que Centla está bajo el poder de Cristo Jesús, Aleluya! (…) “En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo declaro bendiciones sobre tu hija, Señor, porque es sierva tuya. A todos sus colaboradores, te ruego que haya en ellos también temor de Dios”, dice el pastor al tiempo que coloca una mano sobre la cabeza de Guadalupe.

De acuerdo con algunos medios, la bendición del pastor ocurrió minutos después de que Guadalupe Cruz tomó protesta como presidenta municipal en el Ayuntamiento de Centla. Sin embargo los hechos ocurrieron de otra forma.

En entrevista para Animal Político, la diputada plurinominal del PRD, Patricia Hernández, quien estuvo presente en el acto cuenta que la toma de protesta de Guadalupe fue totalmente inusual.

“Se llevó a cabo en un salón de fiestas, toda vez que el Ayuntamiento está tomado por policías municipales que reclaman una falta de pagos (…) ninguna autoridad acudió al acto, por lo que la presidenta municipal rindió protesta ella sola y tomó la (protesta) de su equipo de trabajo, después de eso los invitados de otros partidos salimos y solo quedaron integrantes de Morena, en ese momento habría llegado el pastor, pero la toma de protesta ya había finalizado”, detalla.

La encargada de tomar la protesta de Guadalupe era la presidenta municipal saliente, Gabriela del Carmen López Sanlucas, pero según la diputada perredista ésta no acudió para evitar los reclamos de habitantes que ya la esperaban afuera del salón de fiestas.

Ante la ausencia de autoridades municipales, Guadalupe decidió rendir protesta frente a los diputados de otros partidos que sí asistieron y después permaneció en el salón con su equipo de trabajo y demás integrantes de Morena.

“La verdad me sorprende mucho el video, pero si puedo asegurar que la bendición del ministro no fue durante su toma de protesta, pudo haber sido en la reunión posterior solo con los militantes de Morena, en la reunión privada que tuvieron después, es decir, no faltaron a ningún protocolo”, agrega Patricia Hernández.

De haberse efectuado durante la toma de protesta, el acto religioso habría violado el principio constitucional del Estado laico, plasmado en el artículo 130 de la Constitución referente a la separación entre Estado y religión.

“Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”, se lee en el inciso e de dicho artículo.

En tanto que el artículo 24 establece que: “Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.

Y el artículo 21 del título tercero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público agrega que: “Las asociaciones religiosas únicamente podrán, de manera extraordinaria, transmitir o difundir actos de culto religioso a través de medios masivos de comunicación no impresos, previa autorización de la Secretaría de Gobernación. En ningún caso, los actos religiosos podrán difundirse en los tiempos de radio y televisión destinados al Estado”.

Guadalupe Cruz ganó la alcaldía de Centla, Tabasco en las elecciones del pasado 1 de julio representando a Morena. Durante su discurso al rendir protesta dijo que recibían “un municipio con muchas necesidades, con un rumbo poco claro, un municipio sin proyección en donde ha aumentado la inseguridad y la violencia”.

Para ello, comentó “se está trabajando en soluciones mediante un plan de gobierno realista, austero y viable”.

Animal Político buscó al Ayuntamiento de Centla, Tabasco y al partido Morena en el estado para conocer los detalles sobre el acto religioso y las condiciones en las que se dio, pero sigue en espera de respuesta.

Centla se ubica en la costa de Tabasco, está ubicado en la zona del río Usumacinta. Se trata de un lugar histórico pues fue el puerto por donde arribó el conquistador español Hernán Cortés en 1519 y donde conoció a la Malinche.