Las verdades y mentiras de Bolsonaro y Haddad, los candidatos a la presidencia de Brasil

Este domingo se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. El favorito es Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), que obtuvo el primer puesto en la primera vuelta con el 46% de los votos. Su contrincante será Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), que en los comicios del 7 de octubre último alcanzó el 29% de los votos y se ubicó en segundo lugar.

En una encuesta publicada el jueves último, el Instituto Datafolha registró una intención de voto a favor de Bolsonaro del 56% y para Haddad del 44 por ciento. Ibope, por su parte, da a Bolsonaro una intención de voto del 57% y al candidato del PT un 43 por ciento.

El sitio brasileño de fact-checking Agencia Lupa chequeó los discursos de los candidatos las semanas previas a la segunda vuelta. A continuación, algunos de los chequeos a los candidatos a la Presidencia de Brasil.

Haddad: “El [general] Mourão [vice de Bolsonaro] fue torturador”

FALSO

El candidato del PT repitió una frase del cantante Geraldo Azevedo, que acusó al vice de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, de haber sido torturador en la dictadura militar. Fue en un concierto en la ciudad de Jacobina, en Bahía, el 21 de octubre, cuando Azevedo contó que fue arrestado dos veces y torturado en 1969 y en 1974. Dos días después, el cantante dijo que se equivocó al hablar de Mourão.

Cuando Azevedo fue apresado por primera vez (ver acá, acá y acá), Mourão tenía 16 años y aún no integraba el Ejército. En 1974, en la segunda detención del cantante, en Río de Janeiro, Mourão estaba en formación en la Academia Militar de las Agujas Negras (AMAN), en Resende, a 170 kilómetros de Río de Janeiro. El general afirmó que denunciará al cantante por “declaración difamatoria”.

Haddad reconoció el error públicamente: “Fue lo que recibí de una fuente fidedigna. Geraldo Azevedo realmente fue torturado y dijo que había sido torturado por Mourão. Yo me solidarizo con él. Toda persona que ha sido torturada está sujeta a tener este tipo de confusión”.

Haddad: “La estimación es que 100 mil personas ya cumplieron pena en el sistema penitenciario [por pequeños delitos] y no tienen abogado para obligar a la Justicia a liberarlos”

INSOSTENIBLE

El Consejo Nacional de Justicia (CNJ), el Foro Brasileño de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública (por teléfono) afirmaron a Lupa que no hay estimaciones en Brasil sobre el número de personas que siguen presas incluso después de haber cumplido sus sentencias.

De acuerdo con el Censo Nacional de Informaciones Penitenciarias, el 40% de los presos brasileños están detenidos sin condena -el equivalente a 292.450 personas-. El censo, sin embargo, no tiene información sobre la cuestión mencionada por Haddad.

Haddad: “Mi patrimonio (…) es muy inferior al de él [Bolsonaro]”

VERDADERO

Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), el patrimonio de Haddad (PT) es de R$ 428.451,09. El de Jair Bolsonaro llega a R$ 2.286.779,48, de acuerdo con lo informado por el candidato al TSE.

Así, el valor de los bienes declarados por el diputado federal a la Justicia electoral equivalen a cinco veces el patrimonio del candidato petista.

Bolsonaro: “Él [Haddad] y su coalición tuvieron más de R$500 millones para la campaña”

FALSO

El candidato Fernando Haddad, líder de la coalición “El pueblo feliz de nuevo”, recibió R$ 32.466.866,33 para su campaña, valor que equivale al 6,5% del mencionado por Bolsonaro. Pero, de ese total, al 23 de octubre fueron utilizados R$ 29.658.261,50, según la plataforma oficial de datos de Brasil.

Es importante destacar que la reforma electoral, establecida en 2017, fijó el límite de gasto de la campaña para presidente en R$ 70 millones para la primera vuelta de las elecciones y otros R$ 35 millones en el caso de una segunda vuelta. Es decir, ningún candidato podría obtener más de R$ 105 millones para la campaña, un valor que representa poco más del 20% de los R$ 500 millones citados por Bolsonaro.

Bolsonaro: “Tenemos alrededor de 23 mil cargos comisionados [en el gobierno federal]”.

VERDADERO

Las estadísticas de personal del Ministerio de Planificación muestran que hoy hay 23.112 cargos comisionados de dirección y asesoramiento ocupados en el gobierno federal. Pero, en una nota oficial la cartera afirma que los cargos en comisión disponibles llegan a 24.937 -o sea, no todos están actualmente ocupados-. De estos, sólo 6.099 pueden ser tomados como servidores no concursados.

Además, el número citado por Bolsonaro no engloba a los comisionados de la Administración Federal Directa, agencias reguladoras, universidades e institutos federales de enseñanza y cargos de naturaleza especial. Según las estadísticas oficiales de personal, si se consideran los comisionados de todas las naturalezas, ese número actualmente es de 32.589.

Bolsonaro: “Inglaterra, [si se compara con] hace 20 y pocos años atrás, disminuyó su carga tributaria”

FALSO

La carga tributaria del Reino Unido era en 2016 (último año disponible) equivalente al 33,2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, de acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En 1996, es decir 20 años antes, era del 29,7% del PBI. Así, lo que hubo fue un aumento en la carga tributaria y no una disminución.

Hace ocho años, el Reino Unido comenzó a reducir el impuesto corporativo, que se centra en el beneficio de las empresas. Esta reducción se hizo gradualmente, del 30% al 20 por ciento. Pero, además de no haber ocurrido “hace 20 y pocos años”, como dijo Bolsonaro, no es lo mismo la baja de un impuesto específico que la reducción de la carga tributaria en general, que -como se dijo- en relación al PBI no disminuyó.

Este chequeo se publicó originalmente en español en el sitio Chequeado.com

Si quieres revisar más chequeos sobre las elecciones de Brasil (en portugués) visita Agencia Lupa.