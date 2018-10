Brasil no ha entregado datos sobre Odebrecht, sin ellos no se puede cerrar el caso: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) reveló que la fiscalía de Brasil no ha proporcionado, hasta ahora, los datos que se le han solicitado sobre los presuntos sobornos de la compañía Odebrecht a funcionarios de Pemex en México, los cuales son indispensables para poder cerrar la investigación y proceder en contra de los probables responsables.

En una reunión con periodistas, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, aseguró que se trabaja de forma continua en la investigación que hoy se encuentra “avanzada”, sin embargo, ésta requiere de datos e información de otras instancias como la fiscalía brasileña que no se ha reconocido pese a la insistencia mexicana.

“Brasil no nos ha proporcionado información. Tenemos avanzada la carpeta de investigación porque contamos con declaración de distintas personas, pero Brasil dice y dice y no hemos visto claro. Mucha de la información no la hemos recibido. Esperemos que pronto terminen de darnos la información que hemos solicitado”, dijo el funcionario.

En ese contexto el subprocurador sostuvo que no se pueden fijar plazos para resolver este caso, pues los tiempos los va dando la propia investigación y la evidencia que se recaba, aunque reiteró que las indagatorias tiene un grado importante de avance. “Tratar de resolver los casos a prisa provoca que estos se caigan después”, añadió.

Respecto a la resolución del pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que ordena hacer pública la información de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, el subprocurador dijo que se trataría de una versión pública en donde no se revelen datos y pruebas que puedan violentar el debido proceso.

No obstante, matizó que esto es algo que se estará analizando en los próximos días por parte de la institución.

“La resolución del INAI es que tenemos que dar esa información y bueno, si lo ordena en su momento una autoridad lo haremos conforme a la norma. Nos piden una versión pública y vamos a valorar, si en algún momento la tenemos que proporcionar la damos”, dijo.

Cabe señalar que tanto la PGR como las personas que están siendo investigadas por este caso, entre ellas el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, puede interponer un amparo para intentar que no se revele la información contenida en la carpeta de investigación que, por regla general, es reservada.