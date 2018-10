Legisladores de Morena contradicen al equipo de AMLO, dicen que no costearán la consulta sobre el aeropuerto

Líderes de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron que legisladores de ese partido vayan a financiar la consulta sobre el nuevo aeropuerto, de un costo estimado de 1.5 millones de pesos, como dijo el equipo de Andrés Manuel López Obrador, este lunes.

“No obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados ni nadie lo ha planteado. Son rumores. No veo cómo podemos financiarlo, a mí nadie me ha pedido”, dijo Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena y presidente de la Cámara Baja.

“Evidentemente los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente; pasó el tiempo en que los diputados de Morena, o antes del PRD, enviaban recursos a la campaña del Presidente electo. Ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido”, agregó, de acuerdo con el diario Reforma.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, coincidió en que ellos no se harán cargo del financiamiento de la consulta, para definir si sigue el proyecto de Texcoco o el de Santa Lucía.

“Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el Presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos”, dijo Monreal.

Leer: Consulta sobre el aeropuerto costará 1.5 mdp; esta es la pregunta, fechas y horarios

PRD acusa que la consulta es ilegal

El líder nacional del PRD, Manuel Granados, calificó de ilegal la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto, señalando que que quien la organiza es un partido político, Morena, y quien la convoca es un ciudadano, Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Acompañado por diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no descartó incluso recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer un recurso legal, a fin de revertirla.

“La consulta no puede ser vinculatoria y menos cuando aún no asumen el cargo público, como es el caso del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, sigue siendo un ciudadano, no ha sido el electo por el pueblo (…) en tanto no tiene ninguna atribución ni facultad para generar condiciones para llevar como ciudadano este esquema de consulta”, subrayó.

Con información de Notimex y Reforma (suscripción necesaria)