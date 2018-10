Cortes de agua en CDMX serán más constantes; 35 % se desperdicia en fugas: UNAM

Los cortes de agua en la capital del país y en zonas del Valle de México, como el que ocurrirá del 31 de octubre al 3 de noviembre próximos, serán cada vez más frecuentes y prolongados, advirtieron investigadores de la UNAM.

Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, dijo que la tendencia histórica de la última década y las graves afectaciones del sistema Cutzamala, uno de los 10 sistemas más grandes, complejos y costosos del mundo, indica que los cortes serán constantes.



“Esto debe servir de reflexión, análisis y toma de conciencia sobre lo que significa traer el líquido de cuencas distantes como Cutzamala y Lerma”, expuso sobre la dependencia de la capital del país a este sistema.

El investigador destacó que el Cutzamala necesita “urgentemente” de servicios de mantenimiento en almacenamiento, conducciones, plantas de bombeo, instalaciones eléctricas y en su planta potabilizadora.



También alertó que de no tomar las medidas adecuadas, la capital del país podría padecer el “día cero” que llegó a la Ciudad del Cabo (Sudáfrica) este año con falta de agua de manera permanente, prolongada y aguda.



“El incremento de la demanda de este recurso en el Valle de México no puede resolverse con el caudal proveniente del Cutzamala; al contrario, paulatinamente tendrá que ir disminuyendo. Además, no se puede aumentar la sobreexplotación de las fuentes subterráneas. Por eso la clave de nuestro futuro radica en lo que hagamos en la ciudad y su zona metropolitana”, sostuvo.

Desperdiciamos el agua en fugas

Perló Cohen también advirtió un “nivel alarmante” de fugas, pues casi el 35 % del agua que abastece al Valle de México se pierde en las redes de distribución; de los 63 metros cúbicos por segundo que llegan, se desperdician 21.5, informó.

Sobre la calidad del agua que recibimos, Ana Rosa Moreno Sánchez, experta en salud pública de la Facultad de Medicina (FM), afirmó que 88 % de los casos de diarrea son causados por agua contaminada, que genera también gastroenteritis, fiebre tifoidea, cólera y hepatitis A, entre otras enfermedades, por lo que pidió tomar medidas para evitar que los microbios contaminen este recurso.

#BoletínUNAM Alrededor del 35% del agua que abastece al Valle de México se pierde por fugas > https://t.co/J5nqGMwVnS pic.twitter.com/J6URYbEu7F — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) 23 de octubre de 2018

Además de purificación, pidió mantener tapados los recipientes de agua potable, en un lugar limpio y elevado; alejar el líquido residual de cualquier reserva de agua destinada a beber, cocinar o lavarse y tomarla siempre en vasos o tazas limpias.



“Es fundamental no desperdiciarla y estar conscientes de los altos costos económicos y sociales que tiene”, concluyó.