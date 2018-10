Función Pública descarta investigación enfocada en Rosario Robles, por La Estafa Maestra

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, descartó este miércoles que en el caso de La Estafa Maestra y los presuntos desvíos de recursos públicos haya una investigación enfocada en Rosario Robles, titular de Sedatu.

“Estamos investigando el hecho que nos fue presentado a la Función Pública y el hecho que se investiga. Yo no investigo a personas, en la Secretaría de la Función Pública no se investiga a personas en particular, se investiga el hecho, el hecho que ocasionó un daño a la nación, y ese hecho nos lleva a una investigación, y esa investigación nos lleva a determinar culpables”, respondió Gómez a medios.

“Una titular de una Secretaría, para ser más claros, o una Secretaría, no puede tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo con miles de millones de… Hay servidores públicos que trabajan para ella, con delegaciones… Es mucha la carga, por eso tenemos el Oficial Mayor, los subsecretarios, o sea por eso hay delegación de facultades”, continuó respecto a por qué no se investiga y sanciona a Robles, por las irregularidades en secretarías que ha encabezado, aunque ella no haya firmado contratos directamente.

– ¿La investigación podría llegar hasta Rosario Robles?, insistió un reportero.

“Te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso. En este particular caso, ahí terminó”, respondió la funcionaria, confirmando que sí fue inhabilitado el vocero de Robles, Gustavo Rodríguez González.

“¿Por qué se le inhabilitó? Porque durante todo el proceso que se llevó, de acuerdo a la normatividad vigente, y a las normas y reglas de auditoría que nos rigen, no tuvimos los entregables en el momento procesal oportuno”, abundó respecto a Rodríguez González.

La titular de la Función Pública dijo que por La Estafa Maestra han sido sancionados “varios servidores públicos, y también hemos sancionado e inhabilitado a universidades, a institutos, como es el Instituto de Radio y Televisión de Hidalgo”.

El martes pasado, en la Cámara de Diputados, legisladores acusaron a Robles de mentir en el caso de La Estafa Maestra, y evadir su responsabilidad. Ella, en tanto, dijo que tiene las manos limpias, y que no hay pruebas en su contra por los presuntos desvíos.