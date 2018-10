Gobierno de EPN acepta todas las recomendaciones de CNDH, pero cumple menos del 20%

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dirigido casi 300 recomendaciones al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, por violaciones a las garantías individuales; entre ellas algunas por casos graves como las ejecuciones arbitrarias en Tlatlaya y Tanhuato. El gobierno, por su parte, ha aceptado sin excepción todas estas recomendaciones.

Pero a unos meses de que concluya el sexenio, menos del 20 por ciento de las recomendaciones han sido cumplidas en su totalidad por las 36 dependencias a las que fueron enviadas. Esto pese a que algunas tienen varios años de haber sido emitidas, y a que de acuerdo con el reglamento de la CNDH debieron cubrirse en un lapso de 15 días tras haber sido aceptadas.

La información oficial proporcionada por la CNDH revela que aun cuando, por regla general, las dependencias del gobierno federal aceptan cumplir a cabalidad con todas las recomendaciones, la mayoría de ellas se quedan a medias o con un cumplimiento parcial.

De hecho, de 2 mil acciones específicas pedidas a las autoridades como parte de estas recomendaciones (puntos recomendatorios), menos de la mitad se han concretado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República (PGR) son las dependencias que acumulan el mayor número de recomendaciones en el actual sexenio.

Los datos proporcionaros evidencian además que en los últimos tres años el número de recomendaciones, dirigidas a las dependencias el gobierno federal, se han incrementado casi 160 por ciento.

Cumplidas… 1 de cada 5

Los datos proporcionados por la CNDH, en respuesta a una solicitud de información, arrojan que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto dicha institución ha dirigido 297 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, a las distintas dependencias del gobierno federal.

Las recomendaciones pueden ser admitidas o rechazadas por las dependencias a las que son dirigidas. Aceptarlas implica comprometerse a ejecutar las acciones que incluya dicha recomendación (puntos recomendatorios) o, en su defecto, pueden rechazarse de inicio si no se está de acuerdo con su contenido.

El gobierno de Peña Nieto, a diferencia que el de sus antecesores, ha aceptado sin excepción todas las recomendaciones que la CNDH le ha enviado, algo que incluso ha sido resaltado en distintos momentos por la propia administración federal. Sin embargo, es en el cumplimiento de las mismas donde la realidad es distinta.

De acuerdo con la información de la Comisión, solamente 56 de las 297 recomendaciones aceptadas por el gobierno se han cumplido en su totalidad. Es decir, solo en esos 56 casos la dependencia aludida realizó las acciones necesarias para atender todo lo que se le pedía en respuesta al daño que se le causó a la víctima.

En promedio, se trata apenas de una recomendación cumplida en su totalidad por cada cinco que se han girado.

La CNDH solo considera que una recomendación se ha cumplido a cabalidad cuando la dependencia proporciona pruebas claras de que ha cubierto ya todos los puntos recomendatorios. Si hay al menos un punto recomendatorio sin cumplir o cumplido parcialmente, la recomendación no se puede dar por cerrada.

En total, las 297 recomendaciones han dado paso a 2 mil puntos recomendatorios en total dirigidos a las autoridades federales. De todos ellos se han cumplido, hasta ahora, 885 puntos que equivalen al 44 por ciento, es decir, menos de la mitad.

Lo anterior significa que a tres meses de que concluya este sexenio, al gobierno le restan por cubrir más de mil puntos recomendatorios para, con ello, dar por cumplida el 81 por ciento de las recomendaciones por violaciones a derechos humanos que aceptó pero que no ha resuelto.

¿Hay sanción por incumplir con una recomendación?… No

Las leyes en México no contemplan alguna sanción en específico para la dependencia o autoridad que no acepte o que, en su caso, incumpla alguna recomendación. Eso ya que de acuerdo con el artículo 6 y 46 de la Ley de la CNDH, una recomendación no tiene “carácter imperativo” ni es vinculante.

“Las atribuciones de esta Comisión Nacional se encuentran contenidas en el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; cabe señalar que dentro de las mismas no se encuentra la de sancionar, toda vez que las Recomendaciones que esta institución emite no tienen carácter vinculatorio”, indicó la CNDH en respuesta a la solicitud de información.

Lo que sí se señala, es que los funcionarios responsables pueden ser citados por el Congreso para explicar los motivos de no cumplimiento.

El procedimiento es el siguiente. El artículo 136 del Reglamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que una vez que se notifica una recomendación, la autoridad a la que se dirige tiene 15 días para responder si la acepta. Esto ya ha sucedido en todos los casos mencionados.

Luego de aceptar la recomendación, la dependencia tiene otros 15 días hábiles para presentar pruebas de que ya puso en marcha las acciones necesarias para dar cumplimiento a la recomendación. Eso es lo que no se ha consumado en más del 80 por ciento de las recomendaciones dirigidas al gobierno de EPN, pese a que en la mayoría de ellas ya se sobrepasó el plazo marcado por la norma.

Cuando una recomendación no se cumple, el artículo 102 apartado B de la Constitución Política señala que la Cámara de Senadores podrá citar a los funcionarios responsables para explicar de manera fundada las razones por las cuales esto no ha ocurrido. Y solo en caso de que después de todo ello continúe la omisión, la CNDH podría promover una queja o una denuncia ante el Ministerio Público.

Lo anterior no ha sucedido hasta ahora en ninguna de las recomendaciones que no han cumplido las dependencias del gobierno de EPN.

IMSS, CNS y PGR lideran…

De las 36 dependencias de la administración actual que han recibido recomendaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social encabeza la lista de más casos. Los datos arrojan que se le han enviado, de diciembre de 2012 a agosto de 2018, un total de 71 recomendaciones de la cuales, ha cumplido 18 en su totalidad. Se trata de una cuarta parte de las recomendaciones ya cubiertas.

Le sigue la Comisión Nacional de Seguridad, instancia donde está adscrita la Policía Federal. En total esta dependencia acumula 59 recomendaciones entidad, con un porcentaje de cumplimiento aún menor que el del IMSS: apenas 9 recomendaciones cubiertas que equivalen al 15 por ciento.

Y aún peor se encuentra la PGR. La Procuraduría acumula 37 recomendaciones emitidas, de las cuales solo dos de ellas ya cumplidas. Es un porcentaje de apenas el 5.4 por ciento de recomendaciones cumplidas.

La Secretaría de Marina es la cuarta dependencia con más recomendaciones, con 22 recibidas, pero 9 de ellas ya están cerradas pues fueron cubiertas en su totalidad, que es arriba del 40 por ciento. Luego se encuentra el Instituto Nacional de Migración con 17 recomendaciones recibidas, y solo dos de ellas resueltas.

Y otro caso extremo: el de la Secretaria de Educación Pública. Dicha institución acumula 16 recomendaciones, pero no ha terminado de cumplir con ni una sola de ellas.

Entre las 10 dependencias a las que más recomendaciones se han dirigido se encuentra, además de las ya mencionadas, la Secretaria de la Defensa Nacional, el ISSSTE, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, y la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Y crecen las violaciones a derechos humanos

Datos incluidos en el Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto muestran que, en los últimos tres años, han repuntado las recomendaciones que la CNDH ha dirigido a la administración pública federal.

La estadística arroja que, en 2012, último año del sexenio pasado, la CNDH envió 63 recomendaciones a las dependencias federales. Para 2013 la cifra descendió a 59 recomendaciones, y en 2014 cayó hasta 24 recomendaciones.

Pero al año siguiente, 2015, inició el repunte con 34 recomendaciones oficiales emitidas por CNDH a las dependencias federales. En 2016 la cifra creció a 44 recomendaciones, y para 2017 alcanzó casi las 62 recomendaciones, volviendo así prácticamente al mismo nivel que el del cierre del sexenio pasado.

Lo anterior significa que, de 2014 a 2017, las recomendaciones emitidas por la CNDH al gobierno del presidente Peña Nieto se incrementaron 158 por ciento.