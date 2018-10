Consulta por el NAIM: ciudadanos denuncian votos dobles e irregularidades

Este jueves inició la consulta nacional para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), es decir, si continúan las obras en Texcoco, o si se modernizan las terminales del AICM, Toluca y se construyen dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

Las casillas abrieron desde las 8 de la mañana, con una afluencia diversa y pocas horas después comenzaron a fluir los reportes de ciudadanos que denunciaban que, pese a las garantías dadas por sus organizadores, sí se podía votar más de una vez en la consulta.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró por la mañana al acudir a votar en la explanada de la alcaldía de Tlalpan, que no habrá fraude en la consulta.

También afirmó que no habrá acarreo, “no, eso es de la mafia del poder, es del pasado”.

“Tiene toda la seguridad porque los ciudadanos están cuidando que las cosas se lleven a cabo con limpieza; los mexicanos quieren que haya legalidad”.

“Quieren saber por quién voté?”, dijo a los reporteros. “Por la democracia”, respondió.

Para participar y decidir cuál es la mejor opción, al ir a votar es necesario presentar la credencial de elector. Con una aplicación se registrará la clave de elector.

Cristina Cruz, encargada de la organización de la consulta en la Ciudad de México, dijo que que la garantía para que una persona no va a poder votar dos veces o tres veces es que en cada casilla se captura la clave de elector, que es única para cada persona.

“Lo que estamos haciendo es la clave de elector que es el sello, el pase para poder votar, no se puede votar dos veces por que la clave de elector es irrepetible, esa es la garantía de que una persona no va a poder votar dos veces o tres veces”, aseguró luego de acudir a la votación con López Obrador.

No sé porque dicen que está amañada, yo ya voté… 3 veces #consultanaim pic.twitter.com/QhwzAxCH8v — Christian Muñoz (@pollomunoz) October 25, 2018

“Es una plataforma de internet en la que se ingresa la clave de elector y se sube a un sistema de manera general, en el sistema nos detectará si una persona de Chihuahua quiere votar en la Ciudad de México para que no se duplique”, explicó.

Sin embargo, ciudadanos denunciaron a través de redes sociales que pese a la medida de seguridad anunciada por el equipo de López Obrador para evitar votos dobles, se podía participar hasta tres veces, algunas incluso sin presentar la credencial para votar.

Animal Político constató que en una casilla ubicada en la Plaza Cívica Adolfo López Mateos, en la delegación Venustiano Carranza, una de las encargadas de la mesa de votación dijo a un ciudadano que si no tenía su credencial para votar podía llevar una copia fotostática para poder participar.

Algunos ciudadanos escribieron mensajes en la boleta, según representantes de casilla consultados, estos votos contarán como nulos. El equipo de López Obrador no ha dado mayor información sobre esto.

Para Ximena López, una ciudadana que acudió a la casilla ubicada en el metro Insurgentes, dijo a Animal Político que no consideraba la consulta como un ejercicio democrático legítimo.

“Aun así pienso votar. Esa es la paradoja del ejercicio, aunque no es legalmente vinculante para AMLO, la gente está votando simplemente por la pequeña posibilidad de que salga Texcoco.

No me da certeza la distribución de puntos de votación, no me da certeza el formato ni el proceso de verificación de los documentos oficiales. No me parece representativa, el número de boletas es menos del 2% del padrón electoral, se necesitan más firmas para registrar un partido político”.

Para Alberto, un operador de taxi del aeropuerto, la construcción de la nueva terminal en Texcoco es una oportunidad para los 3,500 operadores de este servicio de transporte.

“El aeropuerto está saturado, la solución viable para nosotros siempre fue Texcoco por la cercanía con la ciudad”, dijo.

Durante los cuatro días de consulta (25-28 de octubre) las mesas abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde.

Al acudir a votar los ciudadanos recibirán una hoja con la pregunta: “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?”.

Los ciudadanos podrán elegir entre dos opciones:

“Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía”.

“Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar la actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Serán 1, 073 mesas de votación las que se instalarán en 538 municipios de las 32 entidades de la República Mexicana.

