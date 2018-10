El regreso de Michael Myers en Halloween y los estrenos del cine en la cartelera

Una de las franquicias más populares del cine de terror intenta resurgir de entre las cenizas (y los churros previos) este fin de semana. Michael Myers volverá a calzarse la máscara en Halloween, aunque no estará solo también podrán ver animación (la excelente Virus tropical, Cenicienta), comedia mexicana (Si yo fuera tú, Rebeldes de altura), documental (El hombre detrás de la máscara), y más.

¿Cuál se les antoja?

Halloween (2018)

Dirección: David Gordon Green

Protagonizan: Nick Castle, Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Miles Robbins

Sinopsis: Jamie Lee Curtis regresa a su icónico personaje Laurie Strode, quien llega a la confrontación final con Michael Myers, la figura enmascarada que la ha perseguido desde que escapó de la matanza que él hizo la noche de Halloween hace cuatro décadas. Nueva entrega de Halloween, será secuela directa de la original de 1978. John Carpenter será productor ejecutivo.

La reseña: “Curtis destaca creando un personaje femenino maduro, ligado a ese lado de la sociedad actual que está consciente de la terrible descomposición que parece no tener solución, y de que la maldad pura existe, asumiendo en consecuencia un justificado aunque peligroso rol protector, sacrificando prácticamente su vida entera en una vorágine de paranoia, miedo e incluso sed de venganza y justicia por mano propia (“recé porque Myers escapara del hospital para poder matarlo”).” Seguir leyendo…

Si yo fuera tú (2018)

Dirección: Alejandro Lubezki

Protagonizan: Juan Manuel Bernal, Sophie Alexander-Katz, Rosa María Bianchi, Anabel Ferreira

Sinopsis: Cuenta la historia de Claudia y Antonio , quienes están casados desde hace 15 años. Su relación es amable pero rutinaria. Después de tantos años de matrimonio se han “perdido la pista”. Una noche, después de una fuerte discusión, el inusual alineamiento de los planetas Venus, Tierra y Marte, provoca una mágica transformación: El alma de Antonio está atrapada en el cuerpo de Claudia y viceversa; haciéndolos vivir en carne propia la complicada existencia de su pareja.

Cenicienta (Cinderella and the Secret Prince, 2018)

Dirección: Lynne Southerland

Sinopsis: Con la ayuda del Hada Madrina, Cenicienta y sus tres amigos ratones logran salir del ático en el que viven y se dirigen al baile del palacio. Pero pronto descubren un terrible secreto: el verdadero Príncipe ha sido convertido en un ratón por la Bruja Mala, ¡y el Príncipe que está parado frente a todos en el baile… es falso! Cenicienta y sus leales amigos se embarcan en una peligrosa aventura para restaurar al verdadero Príncipe y ayudarlo a vencer a las fuerzas del mal.

Rebeldes de altura (2018)

Dirección: Sergio Sánchez Suárez

Protagonizan: Luis Arrieta, Oswaldo Zárate, Javier Rivera, Carla Nieto

Sinopsis: Es el año 1969, los estudiantes son el enemigo público. Mitch, un estudiante adinerado de Monterrey secuestra un avión para recuperar a Beatriz, que lleva seis meses desaparecida por la policía. Armado con una pistola que no sabe usar y un regalo de bodas, Mitch tendrá´ que enfrentar al General más sanguinario del ejército y obligarlo a liberar al amor de su vida.

El hombre detrás de la máscara (2013)

Dirección: Gabriela Obregón

Sinopsis: El 70° aniversario del natalicio de “El Santo”, una de las más grandes leyendas deportivas, cinematográficas y culturales de México y el debut de su hijo como luchador, marcan el punto de partida para que El Hijo del Santo nos permita entrar a su historia, a una herencia que va más allá del ring y que a través de recuerdos y archivos personales, nos acerca a su infancia con un padre que tenía doble identidad y que continuamente estaba ausente del hogar; y también al descubrimiento del “héroe” en casa y a los motivos para querer dar continuidad a este legado.

1, 2, 3… ¡A la cama! (Les Dents, Pipi et au Lit, 2018)

Dirección: Emmanuel Gillibert

Protagonizan: Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Roby Schinasi, Caroline Piette

Sinopsis: Antoine , eterno soltero y mujeriego empedernido, no puede esperar para conocer a su nuevo compañero de departamento. Esperando al director de una agencia de modelos , en su lugar conoce a Jeanne, una guapa divorciada y madre de dos pequeños monstruos… El mundo y la rutina de Antoine se paran de cabeza; no más fiestas, no más chicas. Jeanne no quiere ni puede mudarse, por lo que tendrán que aprender a vivir juntos.

De libros, amores y otros males (The Bookshop, 2018)

Dirección: Isabel Coixet

Protagonizan: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Honor Kneafsey

Sinopsis: Basada en la novela homónima de Penelope Fitzgerald. Inglaterra, 1959. Florence Green es la viuda de un soldado que luchó durante la Segunda Guerra Mundial. La mujer decide instalarse en un pueblo costero de la campiña británica, pequeño y conservador. Allí decide cumplir su sueño: abrir la primera librería de la zona. Pero, una empresa tan aparentemente pacífica e inocente como esa desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad. Y es que, tanto los vecinos del pueblo como la decana de la ciudad, Mrs. Violet Gamart, van a ponérselo muy difícil a Florence.

Virus tropical (2018)

Dirección: Santiago Caicedo

La sinopsis: Paola crece como la menor de tres hermanas en Quito. Su padre, un ex-sacerdote, abandona a la familia para regresar a Cali, su ciudad natal. Los sueños son abandonados, las empresas fracasan, el amor florece y se desvanece y la vida se desarrolla a ritmo vertiginoso. Paola madura en medio de esta vorágine, tomando todo lo que tiene para ofrecer mientras se mantiene fiel a sí misma. Rodeada por su madre y dos hermanas mayores, Paola intenta encontrar su lugar en este mundo.