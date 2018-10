¿Quiénes asistirán a la toma de protesta de AMLO? Nicolás Maduro es uno de los invitados

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vendrá al país a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, confirmó Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores.

Tras el anuncio, algunos usuarios en redes sociales, entre ellos, escritores, políticos y ciudadanos han manifestado su molestia y desaprobación de que el presidente de Venezuela este invitado bajo el hashtag #MaduroNoEresBienvenido.

Javier Lozano, exvocero del candidato a la presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, manifestó en redes sociales su rechazo de que Maduro venga a México, “aquí no le tenemos ni afecto ni respeto”, sostuvo.

Expreso mi más enérgico repudio y condena ante la noticia de que @NicolasMaduro estará presente en la toma de posesión de @lopezobrador_ . Es un maldito dictador y aquí no le tenemos ni afecto ni respeto. Solidaridad con el pueblo de Venezuela. #MaduroNoEresBienvenido pic.twitter.com/LHTamXSioU

Margarita Zavala también se unió a la crítica y escribió que “una pequeña muestra de solidaridad con el sufrido pueblo de Venezuela, hubiera sido mejor”.

Mientras que el escritor mexicano, Leon Krauze se cuestionó el por qué recibir con brazos abiertos al protagonista de la desgracia en Venezuela.

Los usuarios de Twitter han logrado colocar como trending topic el hashtag #MaduroNoEresBienvenido y algunos piden una consulta ciudadana.

Oye @lopezobrador_ a mi no me preguntaron si quería que viniera el tirano, basura, comunista de @NicolasMaduro .. exijo como pueblo mexicano que hagas una encuesta!! Ya deja de burlarte de los #Venezolanos #MaduroNoEresBienvenido https://t.co/goT51nz3qJ

#MaduroNoEresBienvenido Logramos TT

¡Somos muchas voces!

QUÉ LE EXIGIMOS 👇

NO VENGA @NicolasMaduro

NO LO QUEREMOS EN MÉXICO 🇲🇽

NO ES BIENVENIDO.

SU PRESENCIA ¡ES INDIGNA! Queremos #consultaciudadana para este tema #frenteNacionalMX pic.twitter.com/pUVwtfNwLZ

— Vanesa Van Helsing (@VanesaVanHelsin) October 27, 2018