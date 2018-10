Críticas y hasta insultos: esto es lo que dice la oposición sobre la consulta del aeropuerto

La decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de someter a una consulta ciudadana el futuro del aeropuerto de la Ciudad de México ha generado críticas, e incluso insultos, en los partidos opositores, quienes cuestionan el ejercicio a realizarse del 25 al 28 de octubre próximos.

Apenas este martes 16 de octubre, el senador Gustavo Madero cuestionó el ejercicio de la consulta al decir que no debe realizarse “desvirtuando los instrumentos de democracia directa que tenemos los mexicanos”.

“¿Andrés Manuel está haciendo esto (la consulta) porque es un demócrata, o porque es un cabrón? ¿Está haciendo esto porque está convencido de que está haciendo y consultando al pueblo, o la verdad está manipulando?”, dijo en un mensaje junto con senadores del PAN.

Un día antes, el líder nacional del PRD, Manuel Granados, calificó de ilegal la consulta toda vez que quien la organiza, dijo, es Morena, y quien la convoca es un ciudadano, Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



Acompañado por diputados del partido, Granados no descartó recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer un recurso legal, a fin de revertirla.



“La consulta no puede ser vinculatoria y menos cuando aún no asumen el cargo público, como es el caso del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, sigue siendo un ciudadano, no ha sido el electo por el pueblo (…) en tanto no tiene ninguna atribución ni facultad para generar condiciones para llevar como ciudadano este esquema de consulta”, subrayó.



El dirigente también desaprobó el ejercicio porque el cómputo lo realizará una asociación civil y porque se convoca a una parte de la ciudadanía, la que habita en 538 municipios del país, lo que deja fuera a habitantes de dos mil demarcaciones más.





Señaló que el PRD se opone a que se viole el Artículo 35 constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular y sostuvo que si se quiere hacer la consulta, se deben respetar los requisitos legales.



En tanto, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se deben tomar en cuenta la opinión de los expertos, pues la consulta solo considera a “una pequeñísima parte de la población y no se está realizando de acuerdo con lo establecido en las normas”.



A su vez, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Raúl Bolaños Cacho Cué, señaló que su partido se mantiene a favor de que continúe la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.



Aseguró que en su momento, se hicieron todos los estudios técnicos y de impacto ambiental que avalan esa obra e incluso aseguró que la obligación del nuevo gobierno es decidir qué se hará con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.



La discusión, dijo, merece atención porque habrá una consulta en los próximos días y aunque el PVEM será congruente y mantendrá su apoyo a continuar con la construcción en Texcoco, “seremos respetuosos de las decisiones que tome el nuevo gobierno”.



En tanto, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, consideró que si bien el ejercicio de consulta pública que realizará el futuro gobierno es positivo, lo importante es atender las opiniones de los especialistas.



Para el exjefe de gobierno, no tomar en cuenta las opiniones técnicas pueden generar problemas importantes, porque no se trata “sólo de trasladar todo a golpe de escritorio”.



Con información de Notimex