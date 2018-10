Pásele, pásele, estas son las 18 plantas medicinales aprobadas por Cofepris para su venta

Acérquese, patrón, patrona, si usted sufre diarrea o constipación, si siente que está perdiendo su fortaleza física y mental, que le faltan las energías, que le duele el riñón, que tiene piedras, que retiene orina, qué tal que sufre de hemorragias, de vómitos de sangre, señor, señora, o tiene alta la presión, o la tiene baja, o siente que las arterias se le endurecen, pregunte sin ningún compromiso, porque aquí le traemos las 18 plantas medicinales, plantas buenas, plantas útiles, efectivas, garantizadas… y recién legalizadas (en México) por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Véala, marchanta, la maca, que desde épocas inmemoriales es utilizada por los pobladores de las altas montañas de Los Andes sudamericanos, en el Perú, en Bolivia, para mejorar sus capacidades físicas y mentales. Dicen que potencia el vigor en todos los sentidos, usted me entiende, y si no me entiende, llévesela y después nos cuenta.

Para los jóvenes, los de color natural en el cabello y los de tinte, que necesitan fortalecer la memoria, el cerebro, que tienen déficit de atención, que tienen hiperactividad, pase, mire, aquí está el ginseng, la antigua raíz china para la longevidad. Que tiene problemas cardiacos, tome ginseng. Diabetes, tome ginseng. ¿Para fortalecer el sistema inmunológico, para prevenir el cáncer? Lleve ginseng, y como prueba ahí está China.

Pero si usted necesita, señor, señora, algo más potente, si necesita usted elevar su resistencia al estrés cotidiano, si siente que a su cuerpo le falta más potencia, aquí le tenemos el ginseng, pero el siberiano, directamente desde la tierra de los zares, la enorme Rusia, para los trastornos cardiacos, si tiene las arterias rellenas como twinky wonder, o tiene la enfermedad reumática del corazón, para la presión alta, y hasta para la presión baja, mire, lleve ginseng siberiano.

Ora bien: a usted lo que le duele es el riñón, siente ganas de orinar pero cuando va al baño no le sale nada, o ya le diagnosticaron cálculos renales, una afección grave en la vejiga, o está vomitando sangre, tome cola de caballo, antigua planta medicinal de Norteamérica, de México. Cuentan que la tomaba Netzahualcóyotl, el Rey-Poeta, gran tlatoani de Texcoco, y nunca tuvo dificultades para mear.

Si lo que usted tiene es que las preocupaciones no le permiten dormir, si sufre de insomnio, de trastornos del sueño, cheque, marchanta, marchante, joven, señorita, aquí les traemos lo que les daba la abuelita: lleve valeriana, lleve pasiflora.

O es usted deportista, hace trabajos rudos, pelea los domingos en la Coliseo, y anda con el dolor del golpe, con el dolor de la hinchazón, con la herida abierta, y ya se le infectó, aplique equinácea. La púrpura para cicatrizar, para desinflamar, es antibacterial, es antiviral, le sirve incluso para la gripe del chamaco, para mejorarle las defensas.

O que lo ve muy pálido al niño, equinácea pálida, para que su sistema inmunológico esté fuerte, o que ya le dio una enfermedad grave, una difteria, una fiebre tifoidea, una meningitis, una malaria, lleve la equinácea angustifolia, como suplemento para estimular su sistema inmune, pero ya que venga de ver al médico.

Mire, patrona, patrón, si quiere retrasar los efectos de la edad, si quiere ser chambelán de su bisnieta, aquí le traemos el aclamado hongo reishi, desde el remoto Japón, también conocido como hongo pipa, pero no se lo vaya a fumar. Lléveselo mejor al tío, a la tía, al ser querido que está en tratamiento contra el cáncer, el hongo reishi sirve como complemento, por sus propiedades antitumorales.

Tiene usted problemas crónicos de hígado, de la vesícula biliar: tome el cardo mariano, en té, en infusión en suplemento alimenticio.

¿Tiene usted tristeza, depresión? ¿Retiene usted líquidos? ¿Siente que el oxígeno que respira le oxida las moléculas del organismo? Tome yerba mate, o tome la famosa uña de gato, la misma que Chanoc traía colgada del cuello.

Que le duelen los huesos por la artritis, jefa, tome guaraná; que le duele la cabeza, que quiere comer menos, que tiene diarrea, mire el guaraná, se lo calo.

Y si no es diarrea, sino lo contrario, si tiene días sin ir al baño, sin evacuar, conozca los beneficios del plantago.

Patrón, patrona, no le miento, no es mentira, plantas buenas, plantas efectivas, plantas útiles, probadas, garantizadas, “liberadas” y legalizadas el pasado 17 de octubre, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, adquiéralas frescas en el mercado más cercano, y próximamente en envase y con etiquetado legal.