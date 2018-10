México responde a amago de Trump contra caravana migrante; envía 200 policías a Chiapas

A unas horas de su llegada a México, la caravana de migrantes centroamericanos enfrenta ya dos obstáculos en su camino a Estados Unidos: las amenazas de Donald Trump de enviar militares a su frontera con México y la de las autoridades mexicanas, que desplegaron cientos de policías federales para impedir el paso a quienes no cuenten con visa.

La presencia de la policía, tanto de Guatemala como de México, ha ido aumentando este jueves, mientras decenas de migrantes se reúnen en la frontera entre ambos países a la espera de tomar de decisión “de cruzar”.

Mientras el grueso de la Caravana del Migrante comenzó a avanzar desde la capital de Guatemala hacia la frontera con México, la presencia de policías se hizo visible en ambos lados del puente internacional y en las inmediaciones del Río Suchiate, frontera natural entre México y Guatemala.

México colocó vallas y un pequeño grupo de antimotines de la Policía Federal en el puente fronterizo, mientras que la Policía Nacional de Guatemala cerró la puerta del puente y hacia preguntas de control a cada persona que cruzaba.

La policía guatemalteca también reforzó la línea divisoria, hasta donde llegó el ministro de Gobernación de ese país a bordo de un helicóptero policial.

De acuerdo con testimonios de algunos integrantes de la caravana, es probable que intenten cruzar hacia México este viernes cuando el grupo se haya completado con las miles de personas que aún están en tránsito hacia Tecún Umán.

Durante todo el día pequeños grupos de personas se han ido sumando al contingente que espera en el parque Central de Tecún Umán.

“Sólo podremos avanzar si somos ordenados”, dice uno de los migrantes, que organiza a un grupo de 30 jóvenes, al tiempo que advierte que sacará de la caravana a quienes sean sorprendidos consumiendo drogas o alcohol.

La Cruz Roja de Guatemala atendió a decenas de personas con lesiones en los pies por las largas caminatas que emprendieron para llegar hasta este punto.

Grupos de voluntarios y religiosos se han acercado al contingente para ofrecer comida y ropa usada.

Las autoridades guatemaltecas no tienen un registro sobre los hondureños que han pasado por la frontera en la caravana, pero cerca de 3,000 migrantes habían sido atendidos en el refugio dirigido por la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica.

Trump, la amenaza al “sueño americano”

Los migrantes huyen de la pobreza y la inseguridad que aqueja a Honduras y a otras naciones centroamericanas con la esperanza de encontrar oportunidades en Estados Unidos, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump, quien dijo este jueves que cerraría su frontera con México para impedirles el paso.

Migrantes hondureños liderando la caravana. Imagen: AFP

El presidente Donald Trump amenazó la mañana de este jueves con cerrar su frontera sur si México no impide el flujo de migrantes.

“Debo, en los términos más firmes, pedir a México que detenga este avance, y si no logra hacerlo, llamaré a los militares y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!”, tuiteó.

Trump dijo asimismo que este tema es mucho más importante para él como presidente que el nuevo Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (AMEUC).

….In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught – and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

La amenaza se produce a menos de tres semanas de las elecciones de medio mandato en las que los republicanos arriesgan a perder la mayoría en el Congreso.

“Veo el ataque liderado por el Partido Demócrata (porque quieren fronteras abiertas y las débiles leyes existentes) contra nuestro país de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes hacen poco para detener este gran flujo de personas, INCLUYENDO MUCHOS CRIMINALES”, dijo Trump.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

El martes Trump amenazó a los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador de poner fin a la ayuda financiera que Washington les concede, si no detienen la caravana.

“Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi ningún control sobre su población, debo pedir a México que detenga este avance, y si no logra hacerlo, llamaré a los militares y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!”, agregó Trump.

….The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

(Con información de AFP).