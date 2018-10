Cómo recortar gastos para trabajar mejor en tu empresa

En cualquier entidad de negocio hay gastos que disminuyen el desempeño de la organización. ¿Cuántos proyectos quedan inconclusos por falta de presupuesto? Muchos de ellos pudieron ofrecer un retorno al negocio, pero simplemente “no hay dinero”.

La carencia de recursos, en muchas ocasiones, no es consecuencia de una proyección poco realista o una administración financiera poco adecuada, las filtraciones innecesarias de dinero se producen en áreas o acciones que son virtualmente imperceptibles.

Una vez detectadas se debe hacer un recorte general de gastos, pero ¿por dónde comenzar?

Planear un recorte general de gastos no debe significar el sacrificio de proyectos, lo primero que un experto debe hacer es examinar los procesos “ocultos” que están impactando en los presupuestos y determinar las acciones a seguir.

Cuando se observa la actividad diaria de la organización se pueden descubrir acciones simples que al corregirlas producen, casi de manera inmediata, beneficios y ahorros.

¿Cuántos tiempos muertos hay en su organización?

El rediseño del proceso de registro de tiempos puede ahorrar, en algunas empresas, hasta 250,000 horas muertas al año. Ello, desde luego, se verá reflejado en aumentos en la productividad e incluso en el clima organizacional.

Hay actividades que no se pueden postergar, la entrega de propuestas a cliente, reportes para juntas de consejo, la presentación de impuestos. Pero ¿qué pasa si la computadora no funciona o no hay acceso a la red? Esos retrasos pueden resultar no solo en tiempos muertos, lo cual en sí mismo ya es una pérdida de dinero, sino, como en el caso de la declaración de impuestos, hasta en multas que se pudieron evitar.

Está comprobado que una actualización de equipos de cómputo obsoletos impacta favorablemente en la productividad y no solamente del personal que utiliza los equipos, también del equipo de TI que verá reducida su carga de trabajo en mantenimientos correctivos. Por otra parte, actualizar a equipos más recientes que ofrecen sistemas optimizados de ahorro de energía, sobra decirlo, produce importantes ahorros económicos de manera casi inmediata.

Un caso específico de tiempos muertos es la impresión de documentos. Todos hemos tenido dificultades para imprimir, ya sea por la obsolescencia de los equipos, fallas en la conectividad y hasta problemas mecánicos como atascos de papel, eso sin mencionar el gasto innecesario en consumibles.

Un recorte general de gastos no es algo que se debe hacer a la ligera. Mejor permite que un experto te oriente.

Kyocera, la empresa japonesa líder mundial en gestión e impresión de documentos, a través de la Evaluación TDS (Total Document Solutions) provee a las empresas, de cualquier tamaño, de un equipo de expertos que facilitan la planeación de un recorte general de gastos puntual en reducción de tiempos muertos y desperdicio innecesario de recursos que pueden ser encauzados a actividades y procesos de beneficio inmediato para la empresa.

Reducir gastos no implica hacer menos, obliga a hacer las cosas mejor.