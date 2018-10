Los resultados de 2006 favorecían a AMLO, dice Madrazo; Calderón lo desmiente

El excandidato priista a la presidencia, Roberto Madrazo, declaró en entrevista para un medio de Villahermosa, Tabasco, que en las elecciones de 2006 el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “estaba arriba de Felipe Calderón en mis actas” y aseguró que si el extinto IFE hubiera hecho un recuento el resultado hubiera sido favorable para el tabasqueño.

“La tendencia en mis actas era positiva para Andrés Manuel, en las del PRI, no sé”, comentó el excandidato al ser cuestionado por el periodista Emmanuel Sibilla sobre si López Obrador había ganado esa elección y agregó que en su momento no avaló el triunfo de Felipe Calderón pues no tenía la certeza de que él había ganado.

“Aunque me lo pidió, no reconocí su triunfo porque quería que presentara las actas del PRI para demostrar su victoria (…) pero fue una elección muy cerrada y yo no tenía la información suficiente para tener la seguridad de avalarlo”.

Al ser cuestionado sobre por qué no presentó las actas que favorecían a López Obrador, toda vez que éste impugnó los resultados finales, el priista comentó que: “nunca me las pidieron y yo no sabía que iba a hacer el IFE, yo apostaba a que habría un recuento voto por voto, casilla por casilla y sabía que ese resultado podría ser favorable para López Obrador y además no era mi lucha entrar a ese debate”.

Agregó que a pesar de los años no había hecho pública esta información porque habría implicado “dinamitar la vida democrática” de las instituciones y del país. “Además me faltaban datos para asegurar que Andrés Manuel había ganado, pero la tendencia le favorecía”.

En el proceso electoral de 2006, el candidato del PAN, Felipe Calderón, obtuvo 15 millobes 284 votos contra 14 millones 756 mil de Andrés Manuel López Obrador, mientras que Roberto Madrazo obtuvo 9 millones 301 mil.

Este jueves, el expresidente Felipe Calderón respondió a las aseveraciones de Roberto Madrazo.

“Es una declaración que no tiene fundamentos, con todo respeto le digo a Madrazo que si tiene esas actas que las presente y las exhiba (…) puedo asegurar que sus afirmaciones son falsas pues nunca hubo discrepancias por el tema de las actas”, declaró el expresidente en entrevista para el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

También calificó los comentarios del priista como “delicados y nada responsables” pues afirma algo que no puede comprobar.

“No es cierto que Andrés Manuel estuviera arriba en las actas, de hecho la controversia que presentó él en aquél momento fue porque estaba por debajo mío y argumentaba entonces que las actas no correspondían con los resultados de las boletas electorales (…) yo gané, por un margen muy apretado, pero gané”, agregó Calderón.

Con información de Telereportaje y Radio Fórmula.