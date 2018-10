Robles acusa a Animal Político y MCCI de violencia de género por La Estafa Maestra

Rosario Robles acusó violencia política de género por La Estafa Maestra, investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dijo que aunque la investigación habla de 11 dependencias públicas y ocho universidades, el trabajo se centró en ella y nadie recuerda el nombre de otros funcionarios o rectores.

“La investigación periodística que habla de estos convenios con las universidades habla de 11 dependencias públicas y de ocho universidades. Investigación que está en procedimiento y que hay que solventar.

Y yo le pregunto, ¿se acuerda usted del nombre de algún otro de los funcionarios o de alguno de los rectores? ¿por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género y usted y yo hemos luchado en contra de ello, señora diputada”, respondió la secretaria a los cuestionamientos de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.

“No te equivoques”, reviró Tagle. Señaló que la condición de género no tiene nada que ver con “solapar los actos de corrupción, ni mucho menos con cometerlos”.

En su intervención, Tagle Martínez señaló a Robles como parte de la red de corrupción de la administración federal actual además acusó que su gestión al frente de Sedatu ha sido ineficiente.

También le cuestionó que a pesar de las observaciones hechas a la Sedesol continuó con el mismo personal en Sedatu.

“¿Por qué su Oficial Mayor sigue al frente del cargo cuando hay —sospechas de corrupción— sobre él? y ¿Por qué seguir laborando con las mismas personas que en Sedesol?”.

Además del trabajo de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu, La Estafa Maestra señala las gestiones de Alfredo del Mazo al frente del Banco Nacional de Obras, y de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos. Estas son las principales dependencias responsables de los desvíos de más de 7 mil millones de pesos del gobierno federal a través de 186 compañías entre los años 2013 y 2014.

Otras dependencias y funcionarios señalados en la investigación son: en la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas al frente.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

La diputada de Morena, Sandra Simey Olvera, dijo a Robles que “feminismo no es sinónimo de corrupción”.

Destacó que los entregables documentados sobre los trabajos para los que fueron contratadas las universidades son falsos.

“¿Dónde quedaron los más de dos mil millones de pesos de la Sedesol y por qué fue cómplice de la -Estafa Maestra-, así como sobre el destino de más de seis mil millones de pesos?”, cuestionó.

La diputada panista Adriana Dávila Fernández acusó a Robles de ser orquestadora y cómplice de los desvíos y aseguró que la titular de Sedatu será beneficiada con una amnistía anticipada del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no necesito que nadie me de una amnistía (…) a mí que se me investigue lo que se quiera, que se investigue hasta por debajo de las piedras (…) Si hay alguna responsabilidad con alguna prueba en la mano que se castigue”, respondió Robles.



Robles defendió a las universidades. Aseguró que cree en las dichas instituciones públicas, añadió que no se puede “actuar en función de notas periodísticas”, puso como ejemplo la línea dorada del Metro en Ciudad de México, sobre la cual, dijo hubo más de 139 notas que hablaban de sus fallas y acusaban injustamente al titular del gobierno local, Miguel Ángel Mancera.

Explicó que no hay ninguna denuncia penal contra ella por los desvíos y confió en “que el tiempo dirá la verdad, creo en la justicia y creo que esta justicia es la que va a prevalecer”.