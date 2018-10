Aunque no firme usted es responsable: senadoras cuestionan a Rosario Robles por La Estafa Maestra

Senadoras de diferentes partidos cuestionaron que Rosario Robles se deslinde de los presuntos desvíos cometidos en su paso por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con el argumento de que la funcionaria no firmó ningún documento involucrado en la investigación de La Estafa Maestra.

Durante su comparecencia ante las comisiones de Unidad de Desarrollo y Bienestar Social, así como de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, Robles insistió en la “falta de pruebas” para demostrar su participación en el esquema de desvíos.

La senadora de Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo le cuestionó no haber aclarado dónde está el dinero de las dependencias y no haber detectado o alertado los presuntos hechos de corrupción dentro de la dependencia.

“Usted ha demostrado ser muy capaz… muy capaz de desaparecer dinero público…que su firma no esté en alguno de los documentos, no la exime de su responsabilidad política y ética. Aunque no haya firmado usted es responsable. ¿Qué sufre violencia de género? Falso”, le dijo la legisladora durante su intervención.

También le preguntó sus motivos para que 12 funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra en Sedesol repitieran cargo en Sedatu, pese al historial de irregularidades detectadas.

Sin embargo, la titular de Sedatu omitió responder estas preguntas e insistió en que no hay “una sola linea en donde se diga que Sedesol y Sedatu contrataron empresas fantasma”.

Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano, le entrega un ejemplar del libro #LaEstafaMaestra a @Rosario_Robles_ “para que esté informada sobre el esquema de desvíos”. Foto: Ray Cardona. pic.twitter.com/ak4wHEra8e — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) 1 de noviembre de 2018

Expuso que de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en 2016, Sedesol y Sedatu tuvieron un monto correspondiente al 2 %, pero que solo su caso “se ha personalizado”.

Argumentó que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP), como la Procuraduría General de la República (PGR) no han encontrado irregularidades en su paso por las dependencias.

“Estas investigaciones (periodísticas) hablan de otras dependientas pero solo se muestra un rostro, el de una mujer”, insistió.

El esquema de desvío de La Estafa Maestra, investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consiste en que una dependencia hace convenios con universidades o sistemas de radio para hacer supuestos servicios, éstos a su vez subcontratan a empresas que resultan ser fantasma y, por tanto, el dinero desaparece.

En tanto, la senadora Xóchitl Gálvez cuestionó a la secretaria que en su gestión por dos secretarías no haya detectado irregularidades en la subcontratación de servicios para la dependencia.

“¿Si usted no es responsables, quién es?… porque robar es malo, pero robarle a los pobres de los pobres está cabrón”, preguntó la senadora del PAN, quien también le preguntó a cuántos funcionarios ha sancionado en Sedatu por las irregularidades, lo que tampoco respondió Robles.

#AlMomento Se le apareció la catrina a Rosario Robles en el Senado, Xóchitl Gálvez le reclamó que todos los desvíos en sus dependencias fueron a dar a domicilios con hambre, “pero con hambre de robar”. Vía Vero Méndez WRadio pic.twitter.com/csR3x6pIi6 — W Radio México (@WRADIOMexico) 1 de noviembre de 2018

Respecto a lo que ha argumentado la funcionaria federal, una violencia de género al ser señalada por los desvíos de La Estafa Maestra, la senadora de Morena Blanca Estela Piña le dijo a Robles: “No le permitiremos que se victimice, cuando usted es parte de los victimarios”.

“Se requiere ser muy cínica para venir a prevenir logros”, le dijo la senadora a Robles, además de mencionarle que esta Legislatura, con mayoría de Morena, no aceptará “chivos expiatorios”, así que “sus fechorías las pagará”.

.@Rosario_Robles_ señaló que su hija, Mariana Moguel, fue víctima de violencia política de género; vuelve a mencionar que solo se le ha puesto el nombre de mujer a #LaEstafaMaestra, cuando hay más dependencias que hicieron este esquema. 🎥: @nayaroldan. pic.twitter.com/6bvn87ZbXQ — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) 31 de octubre de 2018

Cada dependencia a la que llega Robles, le dijo la senadora, se convierte en una dependencia señalada por desvíos y corrupción. A pesar de las fuertes acusaciones de Estela Piña, la funcionaria federal evadió responder, diciendo que se ceñiría a los temas urbanos y de territorio.

Como hizo durante su comparecencia anterior en la Cámara de Diputados, Rosario Robles intentó responder los cuestionamientos con explicaciones sobre los procesos de contratación con universidades.

“Se contrató en efecto a universidades que entregaron los servicios para los que fueron contratadas… en la universidades ya no hay competencia de Sedesol ni de Sedatu. Estamos hablando de órganos autónomos en los que se rigen por sus propias normas”, mencionó.

Incluso señaló que “como universitaria” se negaba a catalogarlas como universidades que se hayan prestado a un esquema de desvío de recursos.