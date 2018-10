Tribunal revoca el fallo de Sala Regional: PRD y PAN mantienen alcaldía de Coyoacán

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la anulación de las elecciones en la nueva alcaldía de Coyoacán, las cuales le daban el triunfo al candidato de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, Manuel Negrete Arias.

De acuerdo con la instancia federal, cuyo fallo es definitivo, se aprobó por unanimidad el asunto del expediente SUP-REC-1388/2018, en el que con motivo del recurso de reconsideración interpuesto por Manuel Negrete Arias, revoca la determinación de la Sala Regional de la Ciudad de México en la que se declaró la validez de la elección de la alcaldía de Coyoacán.

Todos los magistrados de la Sala Superior votaron a favor y hubo dos votos razonados, incluyendo en el al presidenta magistrada Janine Madeline Otálora, revocando la sentencia controvertida y ratificando la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

El fallo también ordena protección a favor de la víctima de violencia política y de género, la candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia”, María Rojo.

Uno de los argumentos por los cuales los magistrados votaron en contra de la anulación de la elección en Coyoacán fue que a pesar de que se operaron programas sociales durante la campaña, no se reunieron pruebas para decidir que estos influyeron directamente en la decisión de voto de los ciudadanos.

En el caso específico de las tarjetas del programa social “A tu Lado”, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que si bien se repartieron los plásticos, no existe prueba de que se hayan efectuado los depósitos y tampoco que estos hayan influenciado en la emisión del voto de los beneficiarios:

“La ampliación de los beneficiarios no está prohibida, no hay pruebas que adviertan conductas clientelares, no hay pruebas de coacción al voto. No existe una resolución ni pruebas en este expediente que realmente demuestren que se depositó el dinero a los beneficiarios. La determinancia cuantitativa no está probada”, señaló el ministro en sesión.

El programa, agregó, existe desde el 2013 y no se acredita su uso con fines electorales.

La diferencia de votos fue también un argumento para que los magistrados votaran mayoritariamente en contra de la anulación de las elecciones en Coyoacán.

“La diferencia es del 11.11%, en los anales de la justicia electoral no recuerdo que se haya anulado una elección con esa distancia”, dijo el magistrado De la Mata Pizaña.

Respecto a la violencia de género, los magistrados concluyeron que no está en duda que se haya ejercido, pero, como en el caso de los programas sociales, no está clara su influencia en el voto de la gente.

Ante el fallo, el abogado de Morena y el partido del Trabajo, Enrique Aguilar, dijo a Animal Político que no hay nada por hacer en el aspecto jurídico, ya que el fallo de la Sala Superior es “inatacable”.

“Seguramente nuestros dirigentes harán posicionamientos políticos”, agregó.

El PRD por su parte, dio a conocer que mañana, su candidato será uno de los 16 alcaldes que tomará protesta en la Ciudad de México:

“Reconocen que usaron programas sociales durante la campaña, pero no con fines electorales. También que hubo violencia de género en contra de María Rojo pero no fue generalizada ni determinante”, dijo al respecto Antonio Alemán, representante del PRD ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a Animal Político sobre la decisión del tribunal.