Gracias México: Trump celebra envío de policías a la frontera para detener a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció que el gobierno de México desplegara policías en la frontera con Guatemala, donde una caravana de migrantes hondureños esperan ingresar al país.

“¡Gracias México, estamos interesados en trabajar contigo!”, escribió en Twitter el mandatario, citando un video en el que se muestran agentes de la Policía Federal vestidos como antimotines que descienden de dos aviones en Chiapas.

Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018