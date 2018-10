Hay gente de Medio Oriente en la caravana: Trump es desmentido por ONG, prensa de EU y hasta un republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que en la caravana migrante que quiere llegar a territorio estadounidense hay “criminales y personas desconocidas de Medio Oriente”, en un intento por atacar ese movimiento, asociando un supuesta presencia de gente de esa zona del mundo con el terrorismo.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

“Tomen sus cámaras, métanse en medio y busquen. Van a encontrar MS-13, van a encontrar a gente de Medio Oriente, van a encontrar de todo. Y, ¿saben qué? No vamos a dejar que entren al país. Queremos seguridad”, dijo a la prensa.

Trump no dio más detalles o datos que sustenten su aseveración de que hay gente de Medio Oriente en la caravana, y tanto prensa que está cubriendo el movimiento migrante en el terreno; uno de sus medios predilectos en Estados Unidos, Fox News; así como ONG e incluso un legislador republicano, señalaron que lo dicho por el mandatario no tiene fundamento.

“No tenemos reportes de eso hasta este momento”, dijo sobre la posible presencia de gente de Medio Oriente Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional en México, en una entrevista con CNN en Español.

“Hasta el día de hoy no hemos recibido reportes de personas de esas nacionalidades… es una muestra más de la falta de sensibilidad, y de la falta de conocimiento del señor Donald Trump en este asunto”, agregó.

Cuestionado al respecto por CNN, el senador republicano Jeff Flake, compañero de partido del mandatario, negó lo dicho por Trump, y dijo que tratar de vincular el movimiento migrante con Medio Oriente, es una “táctica de miedo”.

Republican Sen. Jeff Flake on Trump’s tweet claiming “unknown Middle Easterners” are “mixed in” with the migrant caravan: “No, that’s long been pretty much a canard and a fear tactic… These… are people who are either fleeing violence or looking for a better life" #CITIZENCNN pic.twitter.com/PagwvTmJ1C — CNN (@CNN) October 22, 2018

En la caravana, dijo Flake, hay “personas que huyen de la violencia o buscan una vida mejor”.

La agencia AP publicó un reporte de verificación, respecto a lo dicho por Trump, tomando como base la información enviada por sus reporteros cubriendo la caravana, y llegó a la conclusión de que no tiene sustento.

“Periodistas de Associated Press que han viajado junto al contingente durante más de una semana no han visto nada que respalde dicha declaración”, señaló la agencia.

“La mayoría de los migrantes que integran la caravana provienen de Honduras, donde comenzó, así como de El Salvador y Guatemala. En términos generales, son pobres, cargan con las pertenencias que les quepan en la mochila y huyen de la pobreza y la violencia provocada por las pandillas”.

AP también apuntó que “las autoridades guatemaltecas señalaron que hace dos años detuvieron a varios ciudadanos sirios con documentación falsa y los deportaron. No se difundió públicamente evidencia que los conectara al grupo Estado Islámico o a esta caravana migrante”.

Incluso Shep Smith, presentador de Fox News, el medio estadounidense con el que Trump ha mostrado más afinidad, señaló que la cadena no tenía evidencia de que lo dicho por el mandatario, sobre la presencia de gente de Medio Oriente, fuera verdad.

Shep: "Trump is calling the caravan a national emergency and he's claiming criminals and unknown Middle Easterners are mixed in with the crowd. An important note: Fox News knows of no evidence to suggest the president is accurate on that matter." pic.twitter.com/mHvaKNlbMq — Lis Power (@LisPower1) October 22, 2018

Cuestionada al respecto, Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, dijo que “absolutamente” tiene evidencia creíble de que en la caravana hay gente de Medio Oriente, aunque para respaldar su dicho solo dijo que Estados Unidos tiene “10 individuos sospechosos o conocidos terroristas que tratan de entrar a nuestro país todos los días”.

Jake Tapper, de CNN, insistió en preguntar al respecto al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y le dieron cifras sobre acciones para prevenir la entrada de terroristas, o de acciones contra gente proveniente de países como Irak o Irán, aunque el periodista hizo notar que eso no probaba nada respecto a lo que ocurre actualmente con la caravana.

Just in: WH says administration has “had CBP Enforcement Actions against aliens from the following ‘Special Interest Aliens’ countries for FY18.” (My addition: this is still not about the caravan.) pic.twitter.com/HQSXT6sGOk — Jake Tapper (@jaketapper) October 22, 2018

Reporteros que están siguiendo paso a paso la caravana, también mencionaron que lo dicho por Trump, por lo que han visto hasta ahora, no tiene sustento:

We have been here embedded with the migrants. Have not seen or heard about a single Middle Easterner. I spent seven+ years in the Middle East, and speak a little Arabic, would likely pick up on it… #Migrant #caravan #MiddleEast https://t.co/49BM8DfPtm — Matt Gutman (@mattgutmanABC) October 22, 2018

Hello from southern Mexico, where no one covering the caravan has met anyone from the Middle East, and there is no way to discern anyone’s criminal history. https://t.co/wKoCfhY0mO — Kevin Sieff (@ksieff) October 22, 2018

"What?” Melvin Gómez, 32, exclaimed in English. “Most of us come from Honduras. It’s small, we all know each other. We would know." @karlazabs asked more than a dozen people in the migrant caravan if there were any "unknown Middle Easterners" there. https://t.co/zmNH7mqM6k — Tasneem N (@TasneemN) October 22, 2018

"Of course not, Anderson, no. It's a charge that's ludicrous." @BillWeirCNN has been traveling with the migrant caravan, and despite President Trump's claims, he tells @AndersonCooper he has not come across "unknown Middle Easterners" that are "mixed" in https://t.co/PTkuAuu25H pic.twitter.com/8Y0NKMuOwD — Anderson Cooper 360° (@AC360) October 23, 2018