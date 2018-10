México es incapaz de detener a caravana migrante, su llegada pone en emergencia a EU, dice Trump

El presidente estadounidense dijo este lunes que México ha sido incapaz de detener la caravana de migrantes que avanza hacia la frontera de Estados Unidos, por lo que la situación es ya una emergencia nacional. Afirmó que puso en alerta a las patrullas fronterizas y a los militares.

“Lamentablemente, parece que la policía y los militares de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Criminales y personas de Medio Oriente no identificadas están mezclados”, dijo Trump en Twitter. “Yo alerté a la patrulla fronteriza y a los militares de que esto constituye una emergencia nacional”, agregó.

El mandatario estadounidense señaló que comenzará a “cortar o reducir sustancialmente” la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador ya que no pudieron detener el avance de la caravana migrante.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

