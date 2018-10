¡Trabajaremos bien juntos!, dice Trump luego de hablar por teléfono con AMLO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó esta mañana con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y anticipó que habrá una buena relación entre ambos gobiernos.

“Acabo de hablar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Excelente llamada (telefónica), ¡trabajaremos bien juntos!”, reveló el mandatario en un mensaje en Twitter.

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together!

La llamada se sumó a los contactos telefónicos que el mandatario ha celebrado en meses recientes con el mandatario electo, a quien este lunes agradeció su disposición para facilitar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés)

“México, Canadá y los Estados Unidos son una gran asociación y serán una muy formidable fuerza comercial. Ahora, por el USMCA, trabajaremos muy bien juntos. ¡Gran Espíritu!”, señaló en otro tuit.

Mexico, Canada and the United States are a great partnership and will be a very formidable trading force. We will now, because of the USMCA, work very well together. Great Spirit!

