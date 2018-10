Trump llama criminales a migrantes y agradece a México por enviar policías a contener la caravana

Ante el avance de más de tres mil migrantes hondureños, que esperan atravesar México para llegar a Estados Unidos, el presidente Donald Trump los llamó delincuentes, por lo que amenazó con mandar militares a la frontera sur para evitar su paso.

El presidente asoció la movilización de migrantes hondureños con las próximas elecciones del 6 de noviembre al afirmar que los demócratas “están a favor de dejar que el crimen entre a nuestro país con fronteras abiertas, porque muchas de esas personas… un gran porcentaje de esas personas son criminales y quieren venir a nuestro país”.

“Hasta este momento agradezco a México, espero que continúen así. Si eso no funciona, vamos a llamar a los militares, no a la Guardia, a los militares. Vamos a estacionarlos y no van a entrar a este país, quizás se regresen, pero no entran a Estados Unidos”, advirtió en una conferencia de prensa en Arizona.

Desde ayer, el mandatario había expresado su agradecimiento a México y resaltó el envió de policías federales y personal migratorio a la frontera con Guatemala, Sin embargo este viernes, la caravana logró avanzar pese al cerco de policías guatemaltecos que permanecían para impedirles la entrada al país en el puente internacional. Aún esperan ingresar a Tapachula, Chiapas.

Momento de crisis

“Estamos rápidamente llegando a un punto que parece ser un momento de crisis: cifras récord de migrantes”, dijo este mismo viernes el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, al canciller mexicano Luis Videgaray en su visita a la Ciudad de México.



“La política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de Estados Unidos la define Estados Unidos. Somos países amigos, somos socios, vecinos, somos países soberanos”, respondió Videgaray, quien se reunió un día antes con el jefe de la ONU, Antonio Guterres, para solicitar apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para atender las solicitudes de refugiados de la caravana.



“No hemos tenido una caravana de este tamaño que solicite de manera simultánea refugio, es un reto logístico importante”, comentó el canciller a Televisa.

“Todos aquellos que soliciten refugio ingresarán a territorio mexicano para procesar, en territorio mexicano, su solicitud”, dijo Videgaray, quien aseguró ante Pompeo que México y Washington concuerdan en “la necesidad de atender las causas de fondo de la migración centroamericana, particularmente el crear oportunidades de desarrollo”.

