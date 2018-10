Regresen a su país, dice Trump a caravana migrante; amenaza con desplegar militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los integrantes de la caravana migrante a volver a sus países y solicitar la ciudadanía legalmente, mientras su gobierno prepara el despliegue de cerca de 800 efectivos más para reforzar la frontera con México.

“Vuelvan, no estamos permitiendo que personas ingresen ilegalmente a los Estados Unidos. Regresen a su país y, si lo desean, soliciten la ciudadanía como millones de personas lo están haciendo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing!

Trump reiteró en la mañana que utilizaría a los militares para enfrentar a la caravana, a la que ha llamado una emergencia nacional. “Voy a sacar a los militares para esta emergencia nacional. ¡Serán detenidos!”, dijo.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018