Calderón analiza crear su propio partido político; el PAN está destrozado, dice

El expresidente Felipe Calderón anunció que ha considerado crear un nuevo partido político que reivindique “los viejos principios del Partido Acción Nacional” (PAN), el cual, dijo, “está tomado por una camarilla” que ha “destrozado su vida democrática a grado tal que es imposible un cambio desde adentro”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radiofórmula, Calderón señaló que “México está entrando en una etapa extraordinariamente difícil. Yo percibo que hace falta esa ciudadanía organizada, activa que, pacífica y con base en principios y parámetros éticos y propuestas pueda verdaderamente transformar al país”.

De acuerdo con el expresidente, en el futuro próximo el país estará “frente a un gobierno o un régimen que será muy difícil, con gestos muy autoritarios en lo político, con mucho desprecio a la legalidad y al Estado de derecho”, por lo que necesita una “transformación verdadera, que se dé a través de la sociedad y la política con principios”.

“Yo veo que hay muchos ciudadanos que se hacen la pregunta ¿qué vamos a hacer ahora? y no tienen espacio, no tienen donde intervenir, no tienen donde alzar la voz, no tienen donde organizarse, no tienen donde participar, y lo que hay que hacer es esa organización… que tenga parámetros éticos de qué es lo que se vale y lo que no se vale en política, qué significa lo que la constitución y los viejos principios del PAN”, dijo.

Hoy estuve en entrevista con ⁦@CiroGomezL⁩. Les comparto 1a parte de la entrevista.- “Pedimos al presidente electo que retire la invitación a Maduro” / “Hay que construir un partido en 2019; el PAN está destrozado por una camarilla” https://t.co/wq9gf1vYwe — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 8 de noviembre de 2018

Al preguntar su opinión sobre el actual estado del PAN, Calderón señaló que si este domingo gana la elección interna Manuel Gómez Morín, el partido “tiene posibilidades de transformarse, pero no quiero engañarme ni engañar a nadie, Acción Nacional está totalmente controlado por una camarilla que lo ha destrozado, y algo más grave, destrozó su vida democrática, a grado tal que es imposible un cambio desde adentro”.

Felipe Calderón denunció que, en los últimos años, el PAN hizo algo que “ni el PRI se atrevió a hacer, que es la manipulación del padrón interno”, pues, a pesar de que su padrón estuvo cerrado, “a grado tal que ni siquiera mis hijos se pudieron afiliar”, entre el 2013 y el 2014 entraron al partido 150 mil nuevos militantes.

“Se manipuló el padrón interno, se bloqueó la entrada a ciudadanos honestos que querían participar, para mantener el control de esa camarilla, y eso no va a cambiar, porque eso implicaría cambiar el control que tienen”, aseveró.

Cuestionado sobre si la decisión de formar un partido nuevo ha sido discutida con su esposa, la excandidata presidencial y expansiva Margarita Zavala, Felipe Calderón aclaró que ha sido una reflexión personal, porque no quiere quedarse cruzado de brazos, dedicándose a dar conferencias y a “ser muy reconocido en todo el mundo”.

Aunque aclaró que el próximo domingo acudirá a votar para elegir al nuevo presidente del PAN, el expresidente dijo que se que “estamos engañando a la ciudadanía si decimos que el PAN sigue siendo una opción, y creo que hay que dedicar el tiempo, la energía y los recursos que se tengan que conseguir para armar una opción limpia para México”.

Con información de Radiofórmula.