Toma de protesta: ¿cómo ven a Andrés Manuel López Obrador fuera de México?

Andrés Manuel López Obrador acostumbra evocar un viejo refrán para resumir cómo será la política exterior durante su mandato: “México no será candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Así lo prometió en sus tres campañas presidenciales y también como presidente electo.

El político de la izquierda mexicana una y otra vez ha adelantado que se enfocará en la política interior del país: “Vamos primero a atender nuestra casa y así vamos a tener prestigio en el extranjero“, dijo apenas en octubre.

Su abrumadora victoria del 1 de julio, sin embargo, despertó comentarios positivos entre líderes de la izquierda de América Latina, mientras que otros, emanados de la derecha, temen que fortalezca el socialismo de la región al que se oponen.

Más allá de Latinoamérica, AMLO no es tan conocido, pero despierta el interés de países que buscan estrechar relaciones económicas con América Latina.

Con ayuda de periodistas de la BBC alrededor del mundo, te presentamos un panorama de lo que se dice de este político fuera de México.

La primera reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la victoria de AMLO llegó a menos de una hora de que se conocieron las tendencias de votación.

“Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡Hay mucho qué hacer para beneficio tanto de Estados Unidos como de México!”, escribió en Twitter.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018