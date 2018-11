Juan Díaz de la Torre solicita licencia para dejar el mando del SNTE

Un día después de que Elba Esther Gordillo anunció su intención de retomar el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el actual presidente de la agrupación, Juan Díaz de la Torre, solicitó licencia definitiva al puesto.

El dirigente aseguró que los nuevos tiempos imponen nuevos retos, por lo que el SNTE, junto con el próximo gobierno, deben comprometerse a respetar la vida interna de los sindicatos y “terminar con la historia de protección a líderes y del corporativismo sindical”.

“Personalmente estoy dispuesto a dar los primeros pasos para contribuir a esos objetivos bajo el signo de lo que hoy se llama la cuarta transformación nacional”, dijo Díaz de la Torre quien aseguró que el sindicato no debe repetir la experiencia de “enquistar” líderes que obstruyen la vida democrática y terminan asumiendo las decisiones del SNTE, así como de sus recursos.

“Esta solicitud de licencia no es, y debo de reiterarlo para que no haya confusiones, no es un salto al pasado para regresar a los liderazgos vitalicios; es precisamente un paso para cerrar el camino a las tentaciones del poder enfermizo de la eterna ambición”, afirmó el líder sindical, quien también dijo que su decisión no fue por influencias externas

“Lo digo sin ánimo de ofensa ni descalificación, lo digo convencido que en los nuevos tiempos la gran oportunidad es conquistar la verdadera democracia, sin tutelajes ni dependencia de fracción o liderazgo moral alguno”, insistió.

Este 21 de noviembre, Elba Esther Gordillo comentó, a través de un video, presentado por el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que se encuentra lista para retomar el cargo y garantizar las mejores condiciones laborales para los agremiados.

“Le tomamos la palabra al presidente electo, tenemos que construir nuevos liderazgos surgidos del voto libre, incluyente, secreto y universal de todos los trabajadores de la educación. La fortaleza del SNTE está en su pluralidad, que nadie quede excluido, que nadie renuncie a ser parte de la historia”, plantea en el video.

“Vamos unidos y sin miedo por el SNTE”, asegura la maestra Elba Esther Gordillo en un video que hizo llegar #PorLaMañana. Dice que le tomará la palabra al presidente electo @lopezobrador_ para buscar nuevos liderazgos educativos que surjan del voto libre y secreto. pic.twitter.com/oyBY82C67o — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 21 de noviembre de 2018

Tras votación directa y secreta, los concejales decidieron por mayoría que Alfonso Ceda Salas asuma las funciones que venía desempeñando Díaz de la Torre y conserve las atribuciones de secretario general, informó el SNTE.