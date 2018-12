La Estafa Maestra: SFP investiga a otro funcionario de Sedatu por presuntas irregularidades en convenios

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a Marcos ‘N’, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y actualmente director general de coordinación de delegaciones en la Sedatu, por un posible daño patrimonial de 26 millones 622 mil pesos.

De acuerdo con el expediente de la SFP, el funcionario público firmó en junio de 2015 el convenio UCD.33901.014/2015, entre la Sedesol y la Universidad Autónoma de Zacatecas, para que esta casa de estudios realizara, a cambio de 52 millones 200 mil pesos, servicios de diseño y desarrollo de una metodología para fortalecer el padrón de beneficiarios de la Sedesol.

Sin embargo, según un informe forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta universidad no tenía la capacidad técnica para dar el servicio, por lo que subcontrató por 25 millones 578 mil pesos a otra empresa para que hiciera el 100% de los trabajos, y se quedó además con los 26 millones 622 mil pesos restantes que la Sedesol le entregó, lo que originó un sobrecosto para las arcas públicas.

Ante el pliego de observaciones emitido por la ASF, la Función Pública inició una investigación en contra de Marcos ‘N’, argumentando que a este funcionario le correspondía “administrar y verificar” el cumplimiento al convenio de coordinación y no lo hizo, “lo cual evidenció una deficiente administración y falta de verificación”.

“De lo anterior, se colige que no se aseguraran las mejores condiciones para el Estado, pues se pagó un sobrecosto por 26 millones 622 mil pesos”, remata la SFP, que estima en contra de Marcos ‘N’ una probable sanción de inhabilitación de la función pública por 5 años, y una multa de 26 millones 622 mil pesos.

Marcos ‘N’ fue notificado del inicio de la investigación el pasado 21 de noviembre, y la fecha de audiencia para que pueda exponer su defensa es el próximo 10 de diciembre.

Animal Político buscó a Marcos ‘N’ para conocer su postura. En entrevista telefónica, el funcionario rechazó haber cometido alguna irregularidad, y se dijo dispuesto a mostrar la documentación en su haber para aclarar el tema ante la SFP.

“Yo no firmé ese convenio como titular, sino únicamente como parte de la supervisión de los entregables. Y la única observación que hay no es sobre los entregables, sino por un tema de contrataciones que hace la universidad a otras empresas. Pero yo no contraté a nadie y eso es lo que voy a aclarar ante la Función Pública”, subrayó Marcos ‘N’, quien insistió: “Yo fui supervisor nada más. Toda la parte de contratación que tenía que llevar la Oficialía Mayor, no me tocaba a mí”.

Además de Marcos ‘N’, otros dos funcionarios públicos, entre los que está quien fuera en ese entonces el titular de la Unidad de Coordinación de delegaciones de la Sedesol, que es de rango mayor al de Marcos ‘N’, firmaron el convenio con la Autónoma de Zacatecas, por el que la Auditoría señaló irregularidades.

Sin embargo, hasta ahora, la SFP no ha anunciado más investigaciones por este convenio.

Del equipo cercano de Rosario Robles

Tal y como publicó Animal Político en una investigación el pasado 31 de octubre, Marcos ‘N’ es uno de los 12 exfuncionarios de la Sedesol que intervienen en convenios vinculados con el presunto desvío de recursos públicos en el esquema conocido como La Estafa Maestra, cuando Rosario Robles era su titular, y repitieron cargos en la Sedatu cuando esta funcionaria llegó a dirigir la dependencia.

De hecho, además del convenio entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Zacatecas, Marcos ‘N’ participó en la Sedatu, ya como director general de coordinación de delegaciones, en otros tres convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015 (cuatro meses de haber firmado el convenio Sedesol-UAZ), y en uno más con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de 2016, que suman 313 millones de pesos.

En los cuatro convenios está presente el sello de La Estafa Maestra. Es decir, el esquema de subcontratación a empresas irregulares o fantasma, para el desvío de recursos públicos.

En los convenios firmados entre la Sedatu y la Universidad Politécnica de Chiapas por 186 millones de pesos, para que esta casa de estudios realizara servicios de “análisis de experiencias internacionales” de desarrollo urbano en “zonas económicamente exclusivas”, la universidad subcontrató a empresas que no tenían la capacidad para realizar los servicios, según un informe forense de la Auditoría.

Los auditores visitaron a una de las empresas subcontratadas, Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados S.C., y determinó que ésta “no contaba con la capacidad ni la experiencia necesarias para la ejecución de los trabajos”, por lo que concluyó que su subontratación por 81 millones 642 mil pesos “se basó en una simulación para la supuesta prestación de los servicios”.

Además, esta empresa trianguló, a su vez, el dinero público entre otras cuatro sociedades irregulares, y entre cinco personas físicas, de las cuales, una no fue localizada por la Auditoría; la otra fue desconocida en el domicilio reportado; y de las otras tres, no proporcionaron a los auditores evidencia de que realizaran los servicios.

Los sancionados

Marcos ‘N’ no es el único funcionario de Sedesol, que luego pasó a la Sedatu, investigado por los convenios de La Estafa Maestra. El pasado 26 de septiembre, la SFP inhabilitó a Gustavo Rodríguez González, vocero de Rosario Robles en Sedesol y en la Sedatu, por un posible daño patrimonial durante su gestión como director de Comunicación Social de la Sedesol. Según la Función Pública, Gustavo Rodríguez autorizó pagos a Radio y Televisión Hidalgo, “sin (presuntamente) contar con documentación y/o información –entregables- que demostraran la prestación de dichos servicios”.

Mientras que el 16 de octubre, la SFP también sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, que luego pasó a la Sedatu con Rosario Robles, Mauricio Razo, por supuestas irregularidades en la exoneración de cuatro funcionarios presuntamente implicados en La Estafa Maestra y por dar carpetazo, sin justificación, a las investigaciones sobre supuestos desvíos millonarios en la dependencia.

El 19 de septiembre, Animal Político dio a conocer que, por los desvíos de 7 mil 600 millones documentados en La Estafa Maestra, la SFP había sancionado a 11 funcionarios públicos de los 110 identificados en la investigación, entre los que no están ninguno de los titulares de las 11 dependencias en las que se produjeron los desvíos millonarios.

De hecho, los altos funcionarios se mantienen en sus cargos, fueron ascendidos, o concluyeron sus periodos, pero en ningún caso han enfrentado consecuencias ante la justicia.